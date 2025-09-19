Tropical Dark, una exposición de Juan Miguel Pozo Cruz

Madrid/Lugar: Espacio Copiloto (Estudio René Francisco)

Fecha de inicio: 19-09-2025 / 7:00 pm

Fecha de fin: 3-10-2025 / 7:00 pm

“Me voy a pintar el trópico: pintare el trópico intervenido. No la isla que aparece en los folletos de aerolínea, sino una versión codificada, vigilada, reticulada, en la que la luz es un agente infiltrado y las palmeras, torres de escucha camufladas”. Así anuncia el pintor cubano Juan Miguel Pozo Cruz su llegada a Madrid con la exposición Tropical Dark.

En esta selección de obras, Pozo muestra un trópico codificado donde las sombras son “un borrado deliberado del mito tropical que Occidente lleva siglos vendiendo”. Piezas como Russian Woodpecker, Estado de Opinión y Juegos Olímpicos, combinan elementos del paisaje urbano y propaganda política, transformados mediante lenguajes superpuestos y capas de pintura (y experiencia).

Según la nota de prensa de la muestra "su trabajo gira en torno a la memoria olvidada. Rescata elementos del imaginario público, objetos de mercadillo, edificaciones, y fragmentos de historia creando lo que algunos hancatalogado como arte del vestigio. En su estilo pictórico, fondo y figura se sitúan en un mismo plano; son equivalentes, ambos relevantes. Pozo ejecuta sus murales como superficies empapeladas resquebrajadas, semejantes también a las paredes desconchadas de La Habana, a los que añade trazos de lápiz, rayones, fragmentos de otros dibujos y tiempos creando un juego visual entre lo que se ve y lo que se oculta".

Juan Miguel Pozo nació en 1967 en Holguín, Cuba. Desde 1995, Berlín ha sido su lugar de trabajo y residencia, pero recientemente ha mudado su vida y su obra a Madrid. Formado en la Escuela de Pintura y Dibujo de Isla de Pinos, y en la Academia de Arte San Alejandro, de La Habana, Cuba. A su llegada a Europa estudió en la Kunstakademie de Düsseldorf con el Prof. K. Klapheck.

Tras su inauguración el viernes 19 de septiembre, visitas con cita previa hasta el 3 de octubre. En Espacio Copiloto (Estudio René Francisco).

Dirección: C. Nicolás Morales 37, bj.1, Carabanchel / Madrid

Solicitar vista en: juanmiguelpozocruz@gmail.com o srta.guilarte@gmail.com