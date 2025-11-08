Sobre este libro, Del Risco ha señalado que “no es tanto una historia política como una radiografía del desconcierto.

Miami/El escritor e historiador Enrique del Risco (Enrisco) presentará su libro El túnel al final de la luz. Cuba durante la perestroika, en un diálogo con Alejandro Ríos, Habey Hechevarría y Ricardo Quiza Moreno, dentro del programa iberoamericano de la Feria del Libro de Miami.

En esta obra, Del Risco compila los testimonios y análisis de numerosos autores que logran ofrecer una mirada lúcida y a la vez irónica sobre los años finales del socialismo cubano en su estrecha relación con la crisis soviética. El libro, publicado por la editorial Verbum, reconstruye desde diferentes miradas los años 80 como un preludio del colapso y la desilusión.

Profesor en el Departamento de Lenguas Modernas de Fordham University, Del Risco ha publicado ensayos, relatos y novelas que exploran la historia y la identidad cubana desde la diáspora. Entre sus títulos más conocidos se encuentran Elogio de la levedad, Pérdida total y Turcos en la niebla, obra galardonada con el Premio Iberoamericano de Narrativa Vargas Llosa en 2018.

Sobre este nuevo volumen, Del Risco ha señalado que “no es tanto una historia política como una radiografía del desconcierto: el momento en que Cuba comprendió que su modelo se desmoronaba junto al Muro de Berlín”. La conversación promete una reflexión profunda, con humor y memoria, sobre las paradojas del socialismo cubano en el umbral de la crisis.