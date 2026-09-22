Madrid/Con motivo del 90.º aniversario del nacimiento del disidente, dramaturgo y expresidente checo Václav Havel (1936-2011), el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), la Embajada de la República Checa en España y la Saint Louis University invitan a la proyección gratuita del documental Václav Havel, Castillo de Praga, dirigido por Petr Jančárek.

El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 5 de octubre de 2026 y concluirá con un panel de debate en el que se abordará la vigencia del pensamiento de Havel, el legado de la Revolución de Terciopelo y los desafíos actuales de la transición democrática y la defensa de los derechos humanos frente a los regímenes autoritarios. La entrada será libre hasta completar el aforo de la sala.