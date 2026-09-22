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'Václav Havel, Castillo de Praga'

Lugar: Saint Louis University / Formato presencial, calle Amapolas 3, 28003 (Madrid, España)

Fecha de inicio: 5-09-2026, 6:00 p.m.

Fecha de fin: 5-09-2026, 8:00 p.m.

Václav Havel Castillo de Praga
Václav Havel Castillo de Praga

22 de septiembre 2026 - 05:27

Madrid/Con motivo del 90.º aniversario del nacimiento del disidente, dramaturgo y expresidente checo Václav Havel (1936-2011), el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), la Embajada de la República Checa en España y la Saint Louis University invitan a la proyección gratuita del documental Václav Havel, Castillo de Praga, dirigido por Petr Jančárek.

El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 5 de octubre de 2026 y concluirá con un panel de debate en el que se abordará la vigencia del pensamiento de Havel, el legado de la Revolución de Terciopelo y los desafíos actuales de la transición democrática y la defensa de los derechos humanos frente a los regímenes autoritarios. La entrada será libre hasta completar el aforo de la sala.

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