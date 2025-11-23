Un debate urgente y necesario para quienes buscan entender si el nuevo programa representa una reforma sustantiva o simplemente un nuevo intento de ganar tiempo.

YouTube/El espacio Voces x Cuba organiza este lunes un panel imprescindible para comprender el alcance real —o la falta de él— del recién anunciado Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Bajo el título ¿Es viable el Programa Económico del gobierno cubano o es más de lo mismo?, tres de los economistas más respetados de la diáspora cubana analizarán las medidas, omisiones y riesgos del nuevo documento oficial.

Participan Mauricio de Miranda, profesor e investigador especializado en macroeconomía y desarrollo; Pedro Monreal, analista de políticas públicas y uno de los críticos más sistemáticos del modelo económico cubano; y Pavel Vidal, economista y experto en finanzas y política monetaria, reconocido por su trabajo académico sobre la economía de la Isla.

El panel será moderado por José Manuel González, en colaboración con el Observatorio de la Economía Cubana. La transmisión se realizará en vivo a través del canal de YouTube de CubaxCuba, donde los espectadores podrán seguir el debate en tiempo real y dejar preguntas y comentarios.

