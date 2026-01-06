Los premios El Ateje funcionan también como gesto de resistencia cultural y como archivo vivo de una literatura atravesada por el exilio, la memoria y la crítica.

Miami/El Viernes de tertulia está dedicado esta semana a la quinta entrega de los premios de la Editorial El Ateje, un sello independiente que ha logrado consolidarse como plataforma de difusión y reconocimiento para la literatura cubana escrita dentro y fuera de la Isla. La velada, conducida por Luis de la Paz, reunirá a tres autores galardonados en 2025: Belkis Cuza Malé, Nicolás Abreu Felippe y Eddy Díaz Sousa. El encuentro estará conducido por el periodista Luis de la Paz.

Cuza Malé recibió el Premio Ángel Cuadra de Poesía, Abreu Felippe el Premio Carlos Victoria de Narrativa y Díaz Sousa el Premio Pepe Escarpanter de Teatro, distinciones que rinden homenaje a figuras clave de la literatura cubana y subrayan la vocación de El Ateje por tender puentes entre generaciones, géneros y geografías. El encuentro propone un diálogo abierto en torno a las obras premiadas, los procesos creativos de sus autores y los desafíos de escribir desde la diáspora o en permanente diálogo con ella.

La cita se inscribe en un contexto cultural marcado por la dispersión del campo intelectual cubano y por la necesidad de espacios de intercambio que no estén sujetos a los marcos institucionales de la Isla. En ese sentido, los premios El Ateje funcionan también como gesto de resistencia cultural y como archivo vivo de una literatura atravesada por el exilio, la memoria y la crítica.

La entrada es gratuita y el evento será transmitido en vivo a través del Facebook del Miami Hispanic Cultural Arts Center, lo que permitirá ampliar el alcance de la tertulia a públicos fuera de Florida. Una noche para celebrar la palabra escrita, el teatro y la persistencia de una tradición literaria que sigue encontrando lectores y escenarios más allá de las fronteras.