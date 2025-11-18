‘Wolves at Dawn’ es una pieza que transita entre lo mítico, lo distópico y lo profundamente humano.

La Habana/Danza Contemporánea de Cuba, dirigida por el maestro Miguel Iglesias, presenta junto al Festival CubeArt una temporada escénica que marca el estreno en la Isla de Wolves at Dawn (Lobos al amanecer), la aclamada obra del coreógrafo cubano Julio César Iglesias Ungo. Las funciones tendrán lugar el viernes 5 y el sábado 6 de diciembre a las 7:00 p.m., y el domingo 7 de diciembre a las 5:00 p.m., en la sala Avellaneda del Teatro Nacional.

Wolves at Dawn, presentada por primera vez en julio en el Pina Bausch Zentrum de Wuppertal (Alemania), es una pieza que transita entre lo mítico, lo distópico y lo profundamente humano. La coreografía parte de una pregunta inquietante —¿somos ángeles caídos custodiando un laboratorio donde la humanidad intenta rehacerse?— para explorar la urgencia de reconstruir un “nosotros” posible desde los restos de un mundo en crisis.

En esta versión para el público cubano, los bailarines de Danza Contemporánea de Cuba imprimen una fisicalidad intensa y una musicalidad envolvente, potenciando la atmósfera de tránsito, transformación y despojo que define la obra. Los espectadores encontrarán símbolos recurrentes —la manzana compartida, los cuerpos que despiertan, los guardianes observando, la tierra que cubre— que vinculan la pieza a reflexiones sobre origen, fragilidad y renacimiento.

El programa se completa con la reposición de Reversible, de la coreógrafa belga-colombiana Annabelle López Ochoa. Esta obra, una de las más celebradas de su repertorio, profundiza en los roles de género y las construcciones socioculturales que los sostienen, proponiendo un viaje emocional que cuestiona las normas y expande la representación de la identidad en escena.

La temporada cuenta con el apoyo del Kunststiftung NRW, ArtEZ Bachelor of Dance, el Ministerio de Cultura y Ciencia del Estado de Renania del Norte-Westfalia, el Goethe-Institut La Habana y la Embajada de Noruega en Cuba, en cooperación con el Centro Pina Bausch.