Lugar: Galería Línea Arte Contemporáneo, Calle Línea No. 508 entre D y E, El Vedado, La Habana. Fecha de inicio: 27-11-2025, 6:00 p.m. Fecha de fin: 28-11-2025, 6:00 p.m.

La Habana/La compañía OtroLado Dance Company regresa con Yuxtaposición, una pieza que nace del cruce entre movimiento, arquitectura y poesía visual. El proyecto, desarrollado en colaboración con el Goethe-Institut, establece un diálogo directo con la exposición La Séptima Cara del Dado del artista catalán Joan Brossa, figura esencial de la poesía objetual y la experimentación escénica.

Con coreografía de Norge Cedeño, la obra indaga en las tensiones entre cuerpo y espacio, herencia y mutación, silencio y gesto. La música original de Randy Araujo acompaña una puesta que explora la idea de superponer capas: físicas, simbólicas y afectivas.

El elenco —Thais Suárez, Daunis Noblet, Gabriela Pérez, Yonger Castellanos, Dalila Morales, Leonard del Río, Lorena García, Daniel Román y Darían Gutiérrez— se desplaza entre los límites de la sala, utilizando las obras de Brossa como detonantes de acciones coreográficas donde el cuerpo se vuelve objeto, signo y poema.

OtroLado Dance Company, dirigida por Cedeño, se ha consolidado como una de las agrupaciones más experimentales de la danza contemporánea cubana. Sus proyectos recientes han destacado por la interacción con artistas visuales, el uso del espacio no convencional y la exploración conceptual del movimiento como lenguaje crítico.