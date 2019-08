Etecsa cede a los reclamos y rebaja parte del servicio Nauta Hogar

Los clientes de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba se han anotado un tanto. El monopolio estatal anunció este jueves una rebaja en el servicio de Nauta Hogar para la navegación desde las casas. Aunque solo beneficia a las horas de conexión que consuman tras agotarse el paquete básico, la medida llega poco después de los usuarios lanzaran miles de mensajes en las redes sociales reclamando la reducción con la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet

La oferta, que entró en vigor ayer, 1 de agosto, será efectiva cada mes, una vez se haya consumido el paquete de 30 horas contratado a la empresa estatal y siempre que exista saldo en la cuenta. Cada hora extra costará 0,50 CUC, la mitad del precio hasta ahora, para los clientes de su servicio doméstico de prepago.

Etecsa aclara que esta modalidad solamente se aplica a las cuentas asociadas a Nauta Hogar y estará disponible no solo en la vivienda sino también desde cualquier lugar donde se conecte el cliente, siempre después de agotadas las 30 horas del mes en curso, dígase una sala de navegación o una zona wifi.

Además, precisa que no se trata de una oferta temporal sino de un servicio que los clientes de Nauta Hogar prepago podrán disfrutar "de manera permanente".

Para disfrutar de la rebaja, el cliente solamente deberá recargar la cuenta asociada al servicio Nauta Hogar prepago por las vías que establece la empresa: los cupones de recargas, las recargas directas en oficinas comerciales, los agentes de telecomunicaciones y los distribuidores internacionales.

La oferta no es temporal sino un servicio que los clientes de Nauta Hogar prepago podrán disfrutar "de manera permanente"

Desde el pasado mes de junio, Etecsa ha recibido cada sábado, día elegido para la movilización, a una avalancha de críticas en las redes sociales, donde sus usuarios han encontrado una plataforma idónea para demandar mejores tarifas.

Tras la novedad de este jueves, anunciada en la cuenta de Twitter de la empresa, muchos clientes exigieron que la oferta sea extensiva a todos los clientes que todavía pagan 1 CUC por cada hora de navegación. Otros usuarios sugerían alternativas distintas: "La tarifa por tiempo va en contra del proceso de informatización, no se puede aprovechar para la superación. Estar pendientes del reloj no hace el proceso eficiente y no se logra el objetivo de informatizar al país", tuiteó un internauta identificado como Alex.

Muchos esperan que este sea el comienzo de una lista de rebajas que incluyan también el costo de la hora de navegación desde las zonas wifi y el de los paquetes de conexión a internet desde los móviles, un servicio que comenzó a funcionar en diciembre de 2018 y que ha sido blanco de las críticas por sus precios y falta de eficiencia.

Según cifras oficiales de enero de este año unos 70.400 cubanos se conectan hoy a internet desde sus hogares, un servicio que ha tenido poco crecimiento desde que se inició en 2017 y frente a la popularidad de la activación de los datos móviles, una opción que no disfruta aún de rebaja. Los paquetes de navegación por esa vía cuestan entre 7 y 30 CUC, para comprar paquetes de entre 600 Mb y 4 Gb y se descuentan del saldo telefónico.

