Ultima Thule, el pequeño mundo que se asemeja a un muñeco de nieve

(EFE).- Ultima Thule, el objeto celeste más alejado jamás explorado por la humanidad, se asemeja a un "muñeco de nieve" en las nuevas imágenes recibidas por la NASA, revelaron hoy los investigadores de la misión New Horizons.

Tomadas desde unos 27.000 kilómetros de distancia, las imágenes permiten percibir su forma como dos esferas conectadas o un "contacto binario", con una longitud de 31 kilómetros.

La sonda espacial New Horizons sobrevoló este martes Ultima Thule, que está situada más allá de Plutón, y la agencia espacial estadounidense NASA dio entonces los primeros datos, pero hoy los expertos mostraron imágenes en alta resolución y ofrecieron nuevos detalles sobre sus características.

THIS is #UltimaThule.



The image taken by @NASANewHorizons - shown in its original version (left) & sharpened version (on right) - is the most detailed image of the farthest object ever explored by a spacecraft. https://t.co/gItPsMvbPC @NASA pic.twitter.com/i7rDBURNrw