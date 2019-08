Vietnam busca una versión local de Facebook, más fácil de controlar

(EFE).- El lanzamiento de la red social vietnamita Gapo reaviva las ambiciones del régimen comunista de Hanói de sustituir a la hegemónica Facebook por una versión local, a priori más fácil de controlar.

Aunque en los últimos años han surgido otras redes sociales autóctonas, ninguna ha generado tantas expectativas como Gapo, que fue lanzada la semana pasada con una inversión inicial de 22 millones de dólares a cargo del fondo G-Capita y aspira a un crecimiento vertiginoso hasta alcanzar los 50 millones de usuarios en 2022.

Sus fundadores cuentan con su fortaleza financiera y su conocimiento del mercado vietnamita para intentar plantar cara a la omnipotente Facebook, que cuenta con 64 millones de usuarios (no todos activos) en un país con 95 millones de habitantes.

Con unos 500.000 usuarios en su primera semana de vida, su lanzamiento parece haber pasado inadvertido para gran parte de los cibernautas

Ideada para su uso en teléfono móvil o tabletas y con un interfaz muy parecido al de Facebook (con predominio del color verde en lugar del azul), esta plataforma gratuita tiene la particularidad de mostrar noticias de otras personas, además de los contactos del usuario.

"No hay muchas redes sociales para elegir. Muchas startups siguen intentando perfeccionar sus productos sin asegurarse de que sean relevantes para los usuarios. Gapo se centrará en personalizar la experiencia del usuario", dijo en la presentación Ha Trung Kien, primer ejecutivo de Gapo.

Pese al ruido generado en los medios locales y extranjeros, la tarea se antoja complicada: con unos 500.000 usuarios en su primera semana de vida, su lanzamiento parece haber pasado inadvertido para gran parte de los cibernautas.

En la tienda de Apple la valoración media es de 3,1 estrellas sobre cinco y en la de Google alcanza las 3,5, con las opiniones negativas centradas en la experiencia de usuario y en aspectos técnicos.

"La he probado diez minutos y es muy lenta. No me gusta el algoritmo, no se renuevan los contenidos. Abres Facebook y ves otro ritmo. Técnicamente no me gusta, es demasiado básico", comenta a Efe Vu Thang, un joven de 27 años.

El usuario de Apple Imnina12 critica que "el diseño está copiado de Facebook". "Solo han cambiado el azul por el verde. No sé cómo es la seguridad, nos obligan a dar nuestro número de teléfono", dice.

"La he probado diez minutos y es muy lenta. No me gusta el algoritmo, no se renuevan los contenidos. Abres Facebook y ves otro ritmo. Técnicamente no me gusta, es demasiado básico"

En cuanto a los comentarios positivos, se centran sobre todo en su carácter autóctono y apelan al patriotismo.

"La he descargado por amor a mi país", dice el usuario Nguyenvantuong, mientras que Hoaqba afirma ofrecer su "apoyo a las redes sociales vietnamitas".

"Es la primera red social hecha por vietnamitas. Tiene algunas deficiencias, pero el futuro es brillante. Necesita más inversión", señala Con Dan Dong Lao.

Este fuerte patriotismo puede ser una de las grandes armas de Gapo, al igual que el interés confeso del Gobierno de promocionar plataformas locales para contrarrestar la influencia de Facebook, una constante piedra en el zapato del régimen comunista desde su irrupción hace más de una década.

Tras unos tímidos intentos por prohibirla, su fuerte implantación y el ingenio de los usuarios para burlar los cortafuegos obligaron a las autoridades a tolerarla, emplearla para su propia propaganda y tratar de controlar sus contenidos "subversivos".

El último gran paso en esa dirección fue la entrada en vigor en enero de la llamada ley de ciberseguridad, que fuerza a las empresas tecnológicas como Facebook o Google a eliminar contenidos críticos con el Gobierno y a proporcionarle datos personales de sus usuarios.

Aunque Facebook y Google (propietario de Youtube) han accedido a eliminar miles de contenidos a instancias del Gobierno, no ha sido considerado suficiente por los dirigentes comunistas, que acusaron a la plataforma de Zuckerberg de violar la norma con su supuesta laxitud.

"Los vietnamitas no pueden confiar en Gapo o en cualquier otra plataforma hecha por vietnamitas. Tienen miedo de ser vigilados por las fuerzas de seguridad"

Las autoridades han reiterado en los últimos años la necesidad de desarrollar una red social vietnamita, un papel en el que Gapo podría encajar, con el riesgo de que una excesiva identificación con los deseos gubernamentales se vuelva en su contra.

"Los vietnamitas no pueden confiar en Gapo o en cualquier otra plataforma hecha por vietnamitas. Tienen miedo de ser vigilados por las fuerzas de seguridad", dice a Efe el bloguero apodado Anh Chi.

Este activista que lleva años difundiendo informaciones y opiniones incómodas a través de Facebook asegura que bajo el régimen vietnamita "todas las compañías deben cumplir con las políticas de seguridad, por lo que los usuarios no se sentirán seguros usando Gapo".

_________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.