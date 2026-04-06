Artemis II alcanza la órbita lunar tras más de 50 años de ausencia humana

Vista de la Luna antes del sexto día de vuelo de la misión de Artemis II.

Miami/Los cuatro astronautas de Artemis II han entrado este lunes en la órbita lunar y han comenzado un histórico período de observación lunar hacia las 14:45 hora de la costa este de Estados Unidos, marcando oficialmente el regreso del hombre a Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972. La misión de la NASA, que no alunizará, sobrevolará el satélite natural a bordo de Orión, incluyendo hoy su cara oculta, la parte de la Luna que no se puede observar desde la Tierra.

La tripulación, la más diversa en viajar a la Luna, está integrada por tres estadounidenses –Reid Wiseman, Christina Koch, quien se ha convertido hoy en la primera mujer en llegar al satélite, y Victor Glover, el primero de raza negra en lograrlo–, y el canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA.

La llegada al satélite natural ocurre cuando la nave pasa de estar dominada por la gravedad de la Tierra a ser atraída por la Luna con más intensidad, ha explicado la NASA. La de hoy es una jornada llena de hitos que incluyen batir el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970 y sobrevolar la cara oculta de la Luna.

También, afrontar una pérdida de comunicaciones durante unos 40 minutos en la cara oculta de la Luna y alcanzar el punto más cercano a ella

También, afrontar una pérdida de comunicaciones durante unos 40 minutos en la cara oculta de la Luna y alcanzar el punto más cercano a ella como también la distancia máxima desde la Tierra, en este caso unos 406.760 kilómetros.

Los astronautas han nombrado Carroll a un cráter de la Luna visto por el ojo humano por primera vez, en recuerdo de la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman. La tripulación se ha abrazado y todos ellos han dedicado unos momentos para recordar a los seres queridos fallecidos.

"Su nombre era Carroll, la esposa de Reid (Wiseman), la madre de Katie y Ellie; (el cráter) es un punto brillante en la Luna y nosotros queremos llamarlo Carroll", ha declarado Hansen, el encargado de hacer el anuncio. Wiseman perdió trágicamente a su esposa a causa del cáncer en 2020.

El cráter Carroll se encuentra cerca del cráter Glushko y se puede observar desde la Tierra. Las hijas y la familia de Wiseman se encontraban en la galería del Control de la Misión en Houston (Texas) cuando se ha realizado el homenaje, según informa la NASA.

Así como los astronautas del programa Apolo tuvieron en los años setenta la oportunidad de ver eclipses solares exclusivos, Artemis II también tendrá el suyo, uno muy largo, que durará unos 53 minutos y que no se podrá observar desde la Tierra.

Pese a los retrasos sufridos por el despegue de Artemis II, que finalmente estaba previsto para febrero después de otros retrasos de unos dos años, la misión ha cumplido la gran mayoría de sus metas hasta ahora, según los directivos de la NASA.

"Utilicen los urinarios de contingencia plegables", alertó Gibbons, quien se comunicaba con los astronautas durante su histórico vuelo alrededor de la Luna

La agencia advirtió este lunes a los astronautas, eso sí, de que no usen el retrete a bordo de la cápsula Orión, que les ha dado problemas desde el primer día de la misión el pasado miércoles 1 de abril. "Utilicen los urinarios de contingencia plegables", alertó Gibbons, quien se comunicaba con los astronautas durante su histórico vuelo alrededor de la Luna.

El retrete espacial, que costó 23 millones de dólares, según la NASA, ha dado problemas desde el primer día. Poco después del despegue del 1 de abril, la tripulación reportó una avería en el sistema de recolección de orina. El portavoz de la NASA, Gary Jordan, explicó entonces que "se reportó que el ventilador del inodoro estaba atascado" y precisó que los equipos en Tierra estaban elaborando instrucciones para despejar esa zona y recuperar el sistema.

Horas después, el control de la misión guió ese día a la astronauta Christina Koch, la primera mujer en llegar hoy a la órbita lunar, a través de una serie de pasos para corregir la falla. La reparación funcionó y desde Houston le informaron que el inodoro estaba de nuevo listo para su uso.

Aun así, el alivio duró poco. En los días siguientes, la NASA reconoció que el sistema volvió a presentar problemas intermitentes y que la tripulación tuvo que seguir recurriendo a dispositivos alternativos para la orina mientras el equipo técnico intentaba determinar la causa exacta.

"Es un problema con la evacuación de los residuos del inodoro", indicó el director de vuelo de Artemis II, Judd Frieling, durante el fin de semana. "Y parece que probablemente tenemos orina congelada en la línea de ventilación".

A esa falla se sumó otro episodio aún más incómodo: un olor extraño proveniente del compartimento de higiene

A esa falla se sumó otro episodio aún más incómodo: un olor extraño proveniente del compartimento de higiene. A partir de las comunicaciones de la misión, Koch avisó a control terrestre el sábado sobre "una especie de olor a calentador quemado" que provenía del inodoro en varias ocasiones.

Más tarde, la propia Koch dijo que el origen exacto no había podido identificarse y que el incidente quedó registrado como "un olor desconocido". El astronauta canadiense Jeremy Hansen también describió el episodio desde la nave y dijo que, para él, se trataba de "algún tipo de olor a quemado" concentrado en esa zona.

La conferencia de prensa del sábado, la portavoz de NASA Debbie Korth dijo que los equipos en Tierra evaluaron los datos de potencia y de los calefactores para ver si había alguna anomalía asociada al olor.

"Revisamos nuestros datos de potencia y de calefactores. Nada parece anómalo", afirmó, subrayando que el problema no representaba un riesgo para la seguridad de la tripulación. En paralelo, también relativizó el incidente al recordar que los baños espaciales suelen ser sistemas complejos y temperamentales. "Los retretes y baños espaciales son algo que todo el mundo puede entender, siempre son un desafío", comentó.

Tras lograr un despegue impecable el pasado miércoles 1 de abril, desde Cabo Cañaveral (Florida), los cuatro astronautas han llegado hoy a la órbita de la Luna en su sexto día de viaje, el cual está previsto que termine el viernes con una zambullida en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (California).