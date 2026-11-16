ChatGPT, Gemini o Claude: cuál te conviene si tienes un negocio en Cuba

Un asistente de inteligencia artificial es un programa con el que se conversa escribiendo, como en un chat, y que redacta, resume, traduce o calcula a petición tuya. Los más conocidos son tres: ChatGPT, Gemini y Claude.

Los ejemplos de esta guía van para el dueño de una cafetería o un restaurante, el de un pequeño taller que fabrica o transforma algo, el de una obra o un servicio de reparaciones y el de una tienda

Madrid/Una mañana cualquiera, Marta lleva una pequeña cafetería en La Habana. Tiene que contestar a un cliente que se queja de un pedido, escribir el cartel de la oferta de la semana y calcular cuánto debe cobrar por un encargo grande de croquetas. Antes lo hacía todo a mano y a base de paciencia. Hoy le pide ayuda a un asistente de inteligencia artificial, y en diez minutos tiene las tres cosas hechas.

No hace falta ser técnico para lograrlo. Un asistente de inteligencia artificial es un programa con el que se conversa escribiendo, como en un chat, y que redacta, resume, traduce o calcula a petición tuya. Los más conocidos son tres: ChatGPT, Gemini y Claude. La pregunta que todo el mundo se hace es cuál elegir. La respuesta corta es que no hay un ganador absoluto: cada uno destaca en algo distinto. Y para quien tiene un negocio con pocos recursos, la elección importa más por lo que cuesta y por lo que consume que por el prestigio.

Una advertencia antes de empezar. La disponibilidad de estos servicios desde Cuba puede variar según el servicio y el momento. Esta guía no entra en cómo acceder: parte de que ya puedes abrir al menos uno de ellos, y te ayuda a sacarle partido.

Qué tienen en común

Los tres funcionan igual: abres la página o la aplicación, escribes lo que necesitas con tus palabras y te responden. Los tres tienen una versión gratuita suficiente para el día a día. Los tres cometen errores de vez en cuando, así que conviene releer lo importante, sobre todo precios, fechas y cifras.

ChatGPT: el todoterreno

Es el más completo si quieres una sola herramienta. Escribe textos, resume documentos, crea imágenes y tiene el mejor modo de voz: puedes hablarle en lugar de teclear. Para Marta, sirve para casi todo: el cartel de la oferta, un mensaje para los clientes, una lista de ideas para sus redes. Su punto débil es que la versión gratuita tiene límites de uso diarios, y alcanzarlos es fácil si lo usas mucho.

Gemini: el de Google

Es el favorito de quien ya usa el correo de Gmail, los Documentos de Google o un móvil Android, porque funciona dentro de esas herramientas. Es muy bueno digiriendo documentos largos, como un reglamento, un contrato o un manual de cientos de páginas, y su versión gratuita es de las más generosas. Su punto débil es que sacarle todo el partido casi obliga a vivir dentro del mundo Google.

Claude: el que mejor escribe

Es el preferido de quien redacta con exigencia: cartas formales, descripciones de producto, respuestas delicadas a un cliente insatisfecho. Mantiene el tono, sigue instrucciones largas y se inventa menos cosas. Su punto débil es que no crea imágenes y que tiene menos extras que los otros dos.

Cuál elegir según tu caso

Si quieres una sola herramienta para todo: ChatGPT.

Si trabajas con Gmail y Documentos de Google, o tienes documentos muy largos: Gemini.

Si lo tuyo es escribir bien, con buen tono: Claude.

Y si no te quieres casar con ninguno, prueba los tres con la misma petición y quédate con el que mejor te responda. Es gratis.

Lo que más importa en Cuba: gastar poco, tanto dinero como conexión

Hay dos asuntos prácticos que en la isla pesan más que en cualquier otro sitio.

El primero es el dinero. Los planes de pago de los tres cuestan alrededor de 20 dólares al mes y se cobran con tarjeta internacional, algo que a muchos negocios cubanos les resulta complicado. La buena noticia es que no hace falta pagar para empezar. Para un autónomo o una mipyme, la versión gratuita de cualquiera de los tres cubre de sobra redactar mensajes, preparar precios y resumir documentos. Empieza gratis, y solo piensa en pagar cuando notes que te quedas corto.

El segundo es la conexión. Si cada megabyte cuenta, ahorra: haz una sola pregunta bien pensada en lugar de diez cortas, pídele que responda en pocas líneas, y prepara lo que quieras preguntar antes de conectarte. Un truco útil: redacta tu petición en un bloc de notas sin conexión y pégala cuando tengas datos.

Para quién escribimos esto

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), las mipymes privadas cubanas se concentran en la manufactura, los hoteles y restaurantes, la construcción y el comercio. Por eso los ejemplos de esta guía van por ahí: el dueño de una cafetería o un restaurante, el de un pequeño taller que fabrica o transforma algo, el de una obra o un servicio de reparaciones y el de una tienda. Si tu negocio es otro, el truco es el mismo: cambia lo que va entre corchetes.

Dos instrucciones listas para copiar y pegar

Una instrucción bien escrita da mejores resultados que diez intentos vagos. Estas dos sirven en cualquiera de los tres asistentes. Cambia solo lo que va entre corchetes. Ejemplos de [tipo de negocio]: cafetería, taller de carpintería, servicio de reparaciones y obras, tienda de alimentos.

Primera, para atender a un cliente insatisfecho:

Soy dueño de [tipo de negocio] en [ciudad]. Un cliente se queja de [problema]. Escríbeme una respuesta amable, firme y breve, de no más de cinco líneas, que reconozca el problema, ofrezca una solución concreta y mantenga la relación con el cliente.

Segunda, para fijar un precio sin perder dinero:

Tengo un negocio de [tipo de negocio]. Quiero vender [producto o servicio]. Mis costos son: [lista de gastos y su valor]. Quiero ganar un [porcentaje] sobre el costo. Calcula el precio por unidad y explícame las cuentas paso a paso, con números sencillos. Avísame si falta algún dato.

Un último consejo: nunca des por buenos a ciegas los números ni los datos legales que te devuelva el asistente. Úsalo como un empleado muy rápido y muy dispuesto, pero que a veces se equivoca: tú siempre tienes la última palabra.