China redujo "drásticamente" la ventaja de EE UU en IA, según un análisis de Bloomberg

DeepSeek ha revolucionado el sector, superando a ChatGPT en descargas con un barato modelo de código abierto.

El experto advirtió de que el progreso del país asiático "genera más dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de la supremacía tecnológica estadounidense"

Pekín/Los avances más recientes de China en inteligencia artificial (IA) han recortado "drásticamente" la ventaja de las empresas estadounidenses en este sector, convertido en los últimos meses en uno de los principales frentes de la rivalidad tecnológica entre Pekín y Washington, informó la agencia Bloomberg.

Los principales modelos chinos se han quedado a solo un 3% de distancia de sus competidores estadounidenses en las puntuaciones de referencia tras el lanzamiento de la versión 4.1 de Flash de DeepSeek el pasado septiembre, de acuerdo a un informe publicado el lunes por Bloomberg Intelligence (BI).

El Flash V4.1 ocupó el sexto lugar a nivel mundial el mes pasado en LiveBench –un medidor que califica los modelos de IA en función de sus respuestas y análisis de preguntas, acertijos o tareas– con una puntuación de 81,1, no demasiado lejos del modelo Fable 5.1 de la estadounidense Anthropic, que quedó primero con 83,4 puntos.

Esa distancia del 3% entre ambos modelos representa una importante disminución con respecto al 9% registrado en mayo y al 15% de principios de año

Esa distancia del 3% entre ambos modelos representa una importante disminución con respecto al 9% registrado en mayo y al 15% de principios de año, lo que augura "nuevas ganancias de cuota de mercado" para las plataformas chinas, afirmó Robert Lea, analista sénior de BI.

El experto advirtió de que el progreso del país asiático "genera más dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de la supremacía tecnológica estadounidense" en inteligencia artificial, si bien sólo había tres empresas chinas (DeepSeek, Moonshot y Alibaba) que habían colado sus modelos entre los 15 mejores a nivel mundial.

La publicación de este informe se produce en un contexto de fuerte competencia entre Estados Unidos y China por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial: el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró el mes pasado que "quien gane la carrera de la IA, gana" y se negó a ralentizar el avance de esta tecnología por temor a que China sobrepase al país norteamericano.

Tras la reciente reunión de Trump con el mandatario chino, Xi Jinping, en Washington, ambos gobiernos acordaron establecer un canal de comunicación bilateral para incidentes relacionados con la IA y abogaron por emplear el término "superinteligencia" para referirse a ella.