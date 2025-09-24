Un científico cubano y su equipo hallan en EE UU un biomarcador clave en la detección temprana del alzhéimer

Tomás Guilarte, nacido en Mayarí, ha estudiado en EE UU desde que llegó a Miami con su familia, en 1967.

Miami/El investigador cubanoestadounidense Tomás R. Guilarte y un estudiante colombiano Daniel Martínez han descubierto un biomarcador que podría facilitar la detección del alzhéimer años antes de sus primeros síntomas, además de posibles tratamientos. Los dos científicos, de la Universidad Internacional de Florida analizaron tejidos de cerebros de familias colombianas con la mutación "paisa".

Así fue como encontraron que los niveles altos de un biomarcador clave de la inflamación cerebral, la proteína translocadora de 18 kDa (TSPO), podría indicar desde temprano que una persona desarrollará la enfermedad.

El estudio, el primero que indaga con detalle cuán pronto empieza a elevarse este biomarcador, "detecta la neuroinflamación que hay en la enfermedad, que es un proceso que empieza muy temprano", explica a EFE el profesor Guilarte, decano de la Robert Stempel College of Public Health & Social Work de FIU.

"Es un proceso que lleva mucho tiempo, y si podemos detectarlo al principio también podemos tener la posibilidad de desarrollar terapia para poder tratar al paciente", expresa el investigador en una entrevista en su laboratorio.

Guilarte y su equipo usaron un software especial de imagen que detectó niveles elevados de TSPO en ratones modificados genéticamente con alzhéimer familiar desde las seis semanas de edad, lo que equivale a entre 18 y 20 años en humanos. Estas proteínas están en el subículo, una parte crucial de la estructura cerebral del hipocampo, y en las microglías, principales células inmunitarias del cerebro.

Las hembras tuvieron mayores presencia de TSPO, lo que refleja la estadística de que dos tercios de los pacientes humanos con alzhéimer son mujeres, según el estudio, publicado en la revista Acta Neuropathologica y liderado por la Universidad Internacional de Florida en colaboración con la Universidad de Antioquia.

El biomarcador puede detectarse con una tomografía por emisión de positrones ('PET scan' en inglés), pero el precio es muy alto por lo que el investigador indica que su equipo "está desarrollando una prueba de sangre que no sea tan costosa y se pueda aplicar a la población".

Lo detectado en los ratones se validó con el análisis de tejido cerebral donado por familias de la región de Antioquia, en Colombia, que portan la mutación "paisa", identificada por el fallecido científico colombiano Francisco Lopera, coautor del estudio, detalla Martínez, primer autor de la investigación y candidato doctoral.

Estas personas son "el grupo poblacional más grande de alzhéimer familiar a nivel mundial", por lo que esta "mutación es muy importante porque estas personas presentan un alzhéimer muy agresivo de inicio temprano", describe el estudiante.

Mientras en la versión esporádica de la enfermedad, la más frecuente, los síntomas suelen comenzar a los 65 años de edad, los pacientes con la mutación "paisa" muestran síntomas a partir de los 30 años, presentan un deterioro a los 40 años y mueren entre los 50 y 60 años de edad, añade.

"Es muy importante porque, como están tan bien caracterizadas (las señales de alzhéimer), esta familia nos puede aportar mucho más información con relación a los hallazgos que hicimos", considera Martínez, quien agradece al Grupo de Neurociencias de Antioquia por el apoyo para la investigación.

Por ahora no hay cura para esta enfermedad y los tratamientos son para ralentizar los síntomas, pero Martínez apunta que "los resultados son prometedores y podrían ser un primer paso para más estudios", y en algún momento "ayudar a diagnosticar el alzhéimer mucho más temprano y también empezar unas terapias más tempranas".

Las próximas investigaciones, adelanta el joven, se centrarán en analizar la presencia de TSPO en pacientes con la versión esporádica o más frecuente del alzhéimer, y en "utilizar esta proteína como un blanco terapéutico", es decir, ver si pueden usarse fármacos para neutralizarla.

"Esa es la idea (desarrollar un tratamiento) porque este biomarcador tiene droga que le afecta. Eso es una de las partes de los estudios que queremos hacer: si las drogas que son efectivas en el marcador, pueden ser efectivas en la enfermedad", concluye el investigador Guilarte.

La familia de Guilarte, nacido en Mayarí, emigró a EE UU en 1967. El investigador se licenció e hizo una maestría en Ciencias en la FIU y completó sus estudios con un doctorado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins Bloomberg, donde fue profesor en el departamento de Ciencias de la Salud Ambiental durante 30 años.

Entre sus más relevantes investigaciones, está el estudio de los efectos de la exposición al plomo en el desarrollo en los sistemas nerviosos centrales y cómo revertirlos utilizando intervenciones conductuales,

En 2010, fue nombrado presidente del departamento de Ciencias de la Salud Ambiental en la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia, en Nueva York y después, en 2016, decano y profesor en Stempel College. En 2019, fue elegido por NBC News y NBC Latinos como uno de los 20 miembros de la comunidad hispana "cuyo compromiso, empuje y pasión han ayudado a hacer mejores a sus miembros y a la nación".