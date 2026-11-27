Madrid/Imaginemos a Yoel, que tiene un pequeño taller de confección en Santiago de Cuba, constituido como mipyme. Es un caso inventado, pero muy posible. Su hermano Raúl vive en Madrid y quiere ayudarle: le ofrece poner dinero para comprar una máquina de coser industrial y una mesa de corte, con lo que el taller podría duplicar los pedidos. Pero Raúl no quiere mandar el dinero a la buena de Dios. Quiere entrar como socio, con todo en regla, para que nadie tenga problemas más adelante.

Una noche, Yoel le pregunta a un asistente de inteligencia artificial: “¿Puede mi hermano, que vive en el extranjero, ser socio de mi mipyme?”. La respuesta llega al instante, con buen tono y mucha seguridad: “No, los socios tienen que ser cubanos con residencia efectiva en el territorio nacional”. Yoel suspira, le escribe a Raúl que no se puede y el proyecto se queda en un cajón.

Lo curioso es que ese “no” fue correcto durante dos años. El artículo 54 del Decreto-Ley 88, publicado en la Gaceta Oficial el 19 de agosto de 2024, decía exactamente eso. Pero el 2 de septiembre de este año el Decreto-Ley 133/2026 modificó ese artículo. Desde el 9 de septiembre, pueden ser socios los residentes en el territorio nacional o en el exterior. La inteligencia artificial no mintió: contestó lo que sabía, y lo que sabía ya estaba viejo. Yoel estuvo a punto de perder una oportunidad por no comprobarlo.

Esto le puede pasar a cualquiera, porque las normas cambian rápido y los negocios dependen de ellas. Por eso conviene tener un método sencillo para saber cuándo creer a la máquina y cuándo no.

Por qué se equivoca con tanto aplomo

Un asistente como ChatGPT, Gemini o Claude no consulta una enciclopedia cada vez que le preguntas. Escribe la respuesta que mejor suena según todo lo que leyó durante su entrenamiento. Eso tiene dos consecuencias. La primera: su conocimiento tiene fecha de corte, y no sabe lo que se publicó después. La segunda: cuando no sabe algo, a veces rellena el hueco con algo que parece correcto. Un número de decreto, una fecha, un requisito. Suena igual de seguro que cuando acierta.

¿Qué nunca se debe creer sin comprobar?

Hay tres tipos de datos que conviene mirar siempre en la fuente: las normas y los requisitos legales, los precios y las tasas de cambio, y las fechas y cifras exactas. Para ideas, borradores y redacción, la inteligencia artificial es de gran ayuda. Para datos que mueven dinero o trámites, es solo el punto de partida.

El método de los cuatro pasos

Primero: pídele la fuente y la fecha. Pregúntale de dónde sale el dato y hasta qué fecha llega su información. Si no puede decirte una fuente concreta, trátalo como un rumor.

Segundo: ve a la fuente oficial. Para las normas, la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en gacetaoficial.gob.cu. Los números se descargan en PDF sin registrarse; los dos que usamos para este artículo pesan menos de medio megabyte cada uno, algo que se agradece cuando cada dato cuenta. Para las tasas de cambio, la página del Banco Central de Cuba, en bc.gob.cu/tasas-de-cambio, que muestra las tasas oficiales por segmento (I, II y III). Ninguna inteligencia artificial puede saber la tasa de hoy: cambia, y solo la fuente la tiene al día.

Tercero: pídele que dude de sí misma. Es un truco que funciona: pregúntale qué partes de su respuesta no sabe con seguridad. Verás cómo aparecen las dudas que antes no mencionó.

Cuarto: pide una segunda opinión. Haz la misma pregunta a otro asistente. Si las dos respuestas coinciden, es buena señal, pero no una prueba. Si no coinciden, ya sabes que hay que ir a la fuente.

El caso de Yoel, resuelto

Con este método, Yoel habría empezado pidiéndole a la inteligencia artificial la norma y la fecha de su información. Le habría contestado algo como: Decreto-Ley 88 de 2024, y mi información puede haber quedado atrás. Con esa pista, Yoel habría ido a la Gaceta Oficial y habría encontrado el número extraordinario 12, del 7 de septiembre de 2026, que publica el Decreto-Ley 88 con todos los cambios ya incorporados. Allí, en el artículo 54, junto a la palabra “Modificado”, está el texto vigente: pueden ser socios las personas naturales cubanas residentes en el territorio nacional o en el exterior.

La respuesta de verdad era sí. Ahora Yoel puede escribirle a Raúl con buenas noticias. Y todavía queda trabajo: la ley dice quién puede ser socio, pero los papeles que tiene que presentar Raúl y la forma de hacer llegar el dinero se consultan en la oficina que tramita y en el banco. Ahí la inteligencia artificial sí ayuda, preparando las preguntas que Yoel llevará.

Dos instrucciones listas para copiar y pegar

Cambia solo lo que va entre corchetes.

Para pedir la fuente y la fecha:

Quiero saber [pregunta sobre una norma, un requisito o un trámite en Cuba]. Dime qué norma o fuente concreta respalda tu respuesta, de qué fecha es tu información y qué parte de lo que me dices podría haber cambiado desde entonces. Si no estás seguro de algo, dilo claramente en lugar de inventar.

Para que la inteligencia artificial revise su propia respuesta:

Repasa tu respuesta anterior. Haz una lista de cada dato que contiene: números, fechas, nombres de leyes o de trámites. Para cada uno, dime si estás seguro, medio seguro o no sabes, y dime dónde puedo comprobarlo yo.

Una regla final

Si no puedes comprobarlo, no lo uses para decidir. Y si se trata de un contrato, un impuesto o una cuenta bancaria de tu negocio, confirma siempre con la entidad correspondiente o con un contador antes de actuar. La inteligencia artificial es un ayudante rápido y bien dispuesto. La última palabra, y la firma, siguen siendo tuyas.