El hígado graso: la epidemia no tan silenciosa que ya afecta a los jóvenes

La enfermedad afecta a una parte creciente de la población y empieza a aparecer en adultos de apenas 20 años

Barcelona/Hace diez años, a Josep Maria Martínez le cambió la vida. Un día lo encontraron totalmente desubicado en medio de una plaza pública de Terrassa (Barcelona). No sabía quién era, ni qué hacía allí, ni dónde estaba, ni reconocía a su mujer ni a su hijo. Llevaba tiempo sintiéndose muy cansado, pero había achacado aquella enorme fatiga a las largas jornadas de trabajo.

El motivo era otro: su hígado había dejado de funcionar y de filtrar las toxinas del organismo, que se acumulaban en su sangre y también en el cerebro. Y aquello le había acabado causando una encefalopatía hepática. El diagnóstico posterior fue aún más devastador: padecía un hepatocarcinoma, un cáncer de hígado en estado muy avanzado. “La única opción que tenía era recibir un trasplante o morir”, explica Martínez.

Después de un duro proceso en el que perdió 30 kilos y esperó más de un año hasta encontrar un órgano compatible, recibió el trasplante que le salvó la vida. Aquella experiencia lo empujó a implicarse en la Asociación Catalana del Hígado, una agrupación de pacientes hepáticos y trasplantados, que ahora preside.

Su historia no es un caso aislado ni una rareza médica, sino que ejemplifica la evolución silenciosa de la esteatosis hepática, conocida popularmente como hígado graso. Se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en las células hepáticas, no suele provocar síntomas y a menudo se diagnostica cuando le enfermedad ya está en fases avanzadas, lo que complica el pronóstico.

“Factores relacionados con el estilo de vida, como el consumo de ultraprocesados y alcohol, o el sedentarismo, están haciendo aumentar los casos de enfermedad hepática"

Científicos, médicos y pacientes alertan de que constituye un grave problema de salud pública y reclaman más esfuerzos tanto para detectarla como para prevenirla. “Mucha gente muere incluso sin haber sido diagnosticada”, lamenta Jeffrey Lazarus, jefe del grupo de investigación en salud hepática del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y referente internacional en políticas de salud pública y estas dolencias.

“Factores relacionados con el estilo de vida, como el consumo de ultraprocesados y alcohol, o el sedentarismo, están haciendo aumentar los casos de enfermedad hepática, que cada vez son más graves”, alerta.

Se estima que entre el 20 y el 25% de la población del área del Mediterráneo padece alguna forma de hígado graso y algunos estudios apuntan que su prevalencia podría llegar a afectar a 4 de cada 10 personas en determinados grupos de riesgo. Esta condición contribuye, además, a agravar otras enfermedades, como la diabetes o las cardiovasculares.

“Afecta al riñón, al páncreas, al corazón, y está estrechamente ligada a la obesidad y al sobrepeso”, afirma Lazarus, que remacha: “Al final, la gente no muere a causa del hígado, sino debido a un infarto o un ictus”.

Las enfermedades hepáticas son una causa importante de mortalidad en el planeta: cada año, la cirrosis, las hepatitis víricas y el cáncer de hígado provocan más de dos millones de muertes

El hígado es un órgano clave para la salud y el organismo, encargado de realizar más de 500 funciones vitales. Actúa como planta de reciclaje del organismo y también como fábrica de energía. Cuando empieza a enfermar, no duele ni envía ninguna señal de alarma, por ello, el diagnóstico suele llegar tarde.

De hecho, las enfermedades hepáticas son una causa importante de mortalidad en el planeta: cada año, la cirrosis, las hepatitis víricas y el cáncer de hígado provocan más de dos millones de muertes, lo que representa un 4% de las defunciones mundiales.

Una de las enfermedades hepáticas que más preocupan actualmente es la esteatosis. Descrita por primera vez en la Clínica Mayo, en EE UU, en 1980, constituye el primer estadio de un proceso que puede agravarse. Si no se revierte la acumulación de grasa, el hígado puede inflamarse, una fase conocida como MASH. En estadios más avanzados, puede aparecer fibrosis hepática y, finalmente, cirrosis y tumores hepáticos, como le ocurrió a Josep Maria.

Juan Manuel Pericàs, médico en la Unidad del hígado del hospital Vall d’Hebron, en Barcelona, e investigador del grupo Metabolismo Hepático e Infecciones, del Instituto de investigación del mismo hospital (VHIR), apunta que el hígado acumula grasa como mecanismo de defensa frente a tres agresiones: ataque metabólico, como resistencia a la insulina asociada a la obesidad y la diabetes; infecciones víricas; y, finalmente, consumo de alcohol.

En España, las enfermedades hepáticas representan un problema de salud pública de primer orden. La proporción de trasplantes de hígado atribuibles a la enfermedad hepática esteatósica metabólica (MASLD) y a su forma más avanzada, la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), podría duplicarse en los próximos años si no se interviene de forma precoz.

Marina Berenguer, hepatóloga al frente de la Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático del Hospital La Fe de Valencia, realizó un estudio a partir de datos de la Organización Nacional de Trasplantes. Según sus estimaciones, en 2024 el 3,4% de las personas que necesitaban un trasplante de hígado lo requerían por MASH. Si no se intervenía, la previsión era que el porcentaje alcanzara el 8,4% en 2026 y superara el 10,8% en 2028.

“Antes era común ver casos graves en personas de 60 o 70 años; ahora vemos pacientes de 20 y 30 años, algo impensable hace tres décadas"

A pesar de que la acumulación de grasa suele ser más frecuente a medida que avanza la edad, los profesionales sanitarios están observando un fenómeno preocupante: la enfermedad se está adelantando décadas.

“Antes era común ver casos graves en personas de 60 o 70 años; ahora vemos pacientes de 20 y 30 años con MASH, algo impensable hace tres décadas. Y aunque hay casos genéticos, la obesidad entre niños y jóvenes también influye”, alerta Lazarus.

En España, la esteatosis hepática entre los jóvenes también se relaciona con el botellón del fin de semana, combinado con hábitos de vida poco saludables, como una dieta rica en grasas y sedentarismo. Por ello, los expertos en salud reclaman campañas de concienciación y de prevención, además de más esfuerzos para favorecer el diagnóstico precoz.

“Algo tan sencillo como medir en personas con factores de riesgo las transaminasas en sangre o calcular el FIB-4 –una fórmula que combina datos habituales en una analítica, como edad, niveles de transaminasas y recuento de plaquetas– podría ayudar a diagnosticar la enfermedad antes”, reclama Lazarus.

El estigma social sigue siendo uno de los principales escollos para la detección precoz

El estigma social sigue siendo uno de los principales escollos para la detección precoz. Todavía se suele vincular cualquier enfermedad hepática con el consumo excesivo de alcohol. “Romper el binomio alcohol-hígado es un enorme reto”, considera Berenguer, del hospital valenciano La Fe.

“Muchos pacientes llegan a la consulta pidiendo que su familia no se entere”, relata Berenguer. A menudo, aunque la enfermedad sea de origen autoinmune o genético, la pareja y la familia siguen preguntando si la causa es el alcohol. Ese sentimiento de culpa hace que muchos pacientes tarden en buscar ayuda o no se sometan a las pruebas de cribado necesarias.

Para los expertos, como ya se ha hecho con otras enfermedades metabólicas, es necesario poner el foco en la prevención y en el diagnóstico precoz para evitar que la enfermedad llegue a fases avanzadas. “Tenemos que hacer esfuerzos no solo para encontrar a los pacientes a los que tratar, sino también avanzar en prevención y evitar que la gente desarrolle la enfermedad”, señala Pericàs.

“Estamos en una situación difícil: cuando aparece un fármaco efectivo, el diagnóstico aumenta porque da esperanza a médicos y pacientes"

Paradójicamente, aunque existen tratamientos eficaces contra esta enfermedad, las barreras económicas y de acceso impiden que muchos pacientes puedan beneficiarse de ellos. La multinacional Novo Nordisk cuenta con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para utilizar la semaglutida en el tratamiento de MASH. Sin embargo, la compañía ha tomado la decisión comercial de no comercializarlo en Europa con esta indicación.

“Si lo hacen para una tercera indicación, además de para obesidad y diabetes 2, las regulaciones les obligarían a rebajar el precio y no quieren”, denuncia Lazarus. En España, conseguir este tratamiento por vía privada puede superar los 200 euros mensuales.

Existe un segundo fármaco, desarrollado por Merck, que ya se administra en EE UU y cuenta con la aprobación de la Agencia americana (FDA) y la EMA, pero que tampoco se comercializa en Europa a causa del elevado coste de financiación. En el país norteamericano el tratamiento roza los 30.000 dólares anuales.

“Estamos en una situación difícil: cuando aparece un fármaco efectivo, el diagnóstico aumenta porque da esperanza a médicos y pacientes, como ocurrió con la hepatitis C. Ahora tenemos medicamentos, pero no son accesibles en la sanidad pública. Y eso frena el interés por diagnosticar”, apunta Lazarus.

El investigador recuerda que, aunque un tratamiento puede parecer caro, el coste público de un trasplante de hígado o el seguimiento de una cirrosis puede superar fácilmente los 200.000 euros por paciente.

Ante la inacción o el retraso en las políticas de salud estatales, la prevención ha comenzado a trasladarse al municipalismo

Ante la inacción o el retraso en las políticas de salud estatales, la prevención ha comenzado a trasladarse al municipalismo. En 2024 se puso en marcha la iniciativa MASH Cities, nacida en la City University of New York (CUNY) e integrada en el Global Think-tank de enfermedad hepática esteatósica, liderado por Lazarus.

El proyecto busca implicar directamente a los ayuntamientos en la lucha contra el hígado graso. Parte de la idea de que la salud metabólica depende en gran medida del entorno en que vivimos: el acceso a alimentos frescos, el diseño de espacios que favorezcan la actividad física o la creación de carriles bici.

Trenton White, investigador sénior en ISGlobal y responsable de contenidos del Global Think-tank, coordina la estrategia que ya se está desplegando en ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Bilbao, Santander, Málaga y Valencia.

“Necesitamos una integración real de políticas de salud. Ya existen planes de acción específicos para la diabetes, las enfermedades cardiovasculares o la obesidad, pero no para la esteatosis hepática. El objetivo de MASH Cities es crear una red de colaboración entre ciudades para automatizar la detección en atención primaria mediante algoritmos sencillos como el test FIB-4, formar al personal sanitario y cambiar políticas municipales en los colegios y espacios públicos”, insiste.

Ciudades como Bérgamo (Italia) ya han firmado la declaración formal, añadiendo a su plan de actuación la mejora de la información alimentaria en las escuelas, campañas de concienciación ciudadana y la remodelación de parques urbanos para favorecer el ejercicio.

La Asamblea Mundial de la Salud de la OMS aprobó por primera vez una resolución dedicada específicamente a la enfermedad hepática esteatósica

El pasado mes de mayo de 2024, la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS aprobó por primera vez una resolución dedicada específicamente a la enfermedad hepática esteatósica. Este gesto marca un hito histórico para incluir la patología en la agenda global de enfermedades no transmisibles.

Sin embargo, la batalla decisiva se libra en la atención primaria y en la calle: sin una automatización de las analíticas básicas, sin la eliminación del estigma del alcohol y sin entornos urbanos más saludables, millones de personas continuarán desarrollando en silencio una enfermedad que se puede prevenir antes de que sea demasiado tarde