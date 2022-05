Una cubana y mujeres de varios países denuncian la difusión de sus fotos íntimas en Telegram

Sara es el nombre ficticio de una habanera que protagoniza un reportaje de BBC sobre la difusión ilegal de fotografías de mujeres desnudas a través de la aplicación Telegram. Según la investigación del medio británico, miles de mujeres están siendo extorsionadas y acosadas después de haber enviado a una persona alguna fotografía íntima que fue robada y difundida a gran escala sin que la mensajería haya puesto controles para evitarlo. Cuba es uno de los países afectados por esta práctica.

"Me hicieron sentir como si fuera una prostituta porque [creían] que había compartido fotos íntimas de mí misma. Eso significaba que no tenía ningún valor como mujer", cuenta Sara, que descubrió la filtración de su imagen cuando empezaron a contactarla a través de sus redes sociales y teléfono, agregados a su foto, que había llegado a un grupo de Telegram con 18.000 usuarios, muchos de ellos de su barrio en la capital cubana.

"No quería salir, no quería tener ningún contacto con mis amigos. La verdad es que sufrí mucho", contó al medio.

Junto con su historia se relatan otras, como la de una joven de Azerbaiyán que tuvo que irse del país después de que un video sexual con su pareja fuera compartido en un grupo con 40.000 personas. El rostro de su esposo fue pixelado, pero el de ella es claramente visible, según la publicación. En su caso, existe además un componente político, ya que a su entorno le llegó la información de que el vídeo se haría público si su cuñado no abandonaba su activismo antigubernamental.

BBC ha analizado 18 canales y 24 grupos de Telegram, en distintos países y cuyo número de suscriptores supera los dos millones, que difunden fotos y vídeos íntimos de miles de mujeres unidos, como agravante, a sus direcciones y teléfonos reales. Según el medio, los administradores piden a los miembros que envíen estas imágenes a cuentas automatizadas para que no se pueda identificar el remitente real.

El reportaje recuerda que millones de personas que utilizaban WhatsApp, la principal empresa de mensajería instantánea junto con Telegram, se mudaron a esta última tras el cambio de las condiciones de privacidad, que consideraban abusivas. Telegram es la favorita de los usuarios más preocupados por su privacidad o en países donde la democracia está en peligro o, directamente, no existe, ya que permite publicar sin compartir datos personales.

"Según Telegram y su propietario, no quieren censurar a los usuarios", dijo a BBC Natalia Krapiva, asesora legal tecnológica del grupo de derechos digitales Access Now. Sin embargo, la investigación de BBC demuestra que el escaso control puede ser un arma de doble filo, ya que puede favorecer este tipo de extorsiones que implican contenido íntimo sin que se llegue a identificar al infractor.

Por otra parte, el encriptado en Telegram solo está presente por defecto en los chats secretos y hay que configurarlo si se quiere en todas las comunicaciones.

BBC localizó y denunció 100 imágenes para poner a prueba la capacidad de reacción de la red de su filtro para pornografía y 96 seguían siendo accesibles, mientras que las otras cuatro no es que fueran eliminadas, sino que estaban en grupos a los que el equipo de investigación no tenía acceso aprobado. Además, el medio afirma que una cuenta ubicada en Rusia intentó venderle una carpeta que contenía videos de abuso infantil por menos de lo que cuesta un café. A pesar de que denunciaron el hecho a la empresa y a la Policía británica, la cuenta no fue borrada hasta que se habló con el servicio de prensa de Telegram.

BBC sí reconoce, en cambio, que la mensajería ha colaborado en algunos casos vinculados al abuso infantil y el terrorismo islámico y de extrema derecha, contenidos muy abundantes en la plataforma. Sin embargo, varios moderadores afirmaron que las denuncias de los usuarios van a un sistema automatizado que clasifica como spam o no spam ese contenido, por lo que los casos de difusión de imágenes íntimas rara vez prosperan, lo cual fuerza a las mujeres a tomar medidas por su cuenta.

Una de ellas, Joanna, encontró un desnudo suyo antiguo, de cuando tenía solo 13 años, y se infiltró con un perfil falso en el grupo de Telegram responsable de su difusión para desmantelarlo. "A veces te sientes tan impotente, porque tratamos de hacer mucho para eliminar estos grupos. Pero siguen surgiendo, así que no sé si hay un final, sinceramente", dijo a BBC, que ha constatado que algunos simplemente se duplican y vuelven a poner en circulación las mismas fotografías y videos.

Telegram no quiso dar su versión para el reportaje, aunque afirmó que tiene monitorizados sus canales para evitar este tipo de situaciones. "Telegram no confirmó si se permite publicar imágenes íntimas de personas sin consentimiento en la plataforma o si se eliminan", afirma el texto.

