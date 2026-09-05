‘El Niño’ crece y aumentará el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos hasta entrado el 2027

La Organización Meteorológica Mundial advierte que el fenómeno climático se acentuará, en parte debido a las aguas excepcionalmente cálidas del océano Pacífico tropical

Según los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la probabilidad de que El Niño persista hasta febrero de 2027 es excepcionalmente alta, de casi el 100%. Alimentado por condiciones oceánicas excepcionalmente cálidas en el Pacífico tropical, se prevé que el fenómeno climático siga fortaleciéndose durante los próximos meses hasta convertirse en un evento de intensidad muy fuerte antes de alcanzar su apogeo hacia finales de este año, si bien los efectos que conllevará en el clima se mantendrán hasta bien entrado 2027.

“El fenómeno de El Niño está adquiriendo enormes proporciones ante nuestros ojos. La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se adentra en aguas desconocidas, aguas que se están calentando. La temperatura de la superficie del mar es cada vez más alta, las temperaturas no dejan de subir y el mundo se encuentra ya en la zona de peligro de los fenómenos meteorológicos extremos”, declara el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

Según Guterres, se trata de una carrera contrarreloj “entre los riesgos crecientes y nuestro compromiso de emprender acciones para hacer frente al clima y proteger a las personas”.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, señala que El Niño tiene potencial de asestar “un duro golpe a comunidades y economías de todo el mundo”. “Somos testigos de las perturbaciones y la devastación que causan sequías e inundaciones y, según las previsiones, estos efectos se agravarán a medida que se intensifique El Niño”, añade.

Las temperaturas de la superficie del mar en las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial ya están muy por encima de la media y siguen aumentando

Además, apunta que este episodio exige medidas de preparación y respuesta excepcionales. “En 50 años de historia de la OMM nunca antes habíamos emprendido una movilización tan importante junto con los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (Smhn), quienes encabezan el suministro de pronósticos y servicios para salvar vidas y proteger medios de subsistencia”, dice.

Las temperaturas de la superficie del mar en las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, la región donde se origina El Niño, ya están muy por encima de la media –uno de los signos que indican claramente la instauración de un evento de El Niño– y siguen aumentando.

Los valores del índice Niño 3.4, ampliamente utilizado para medir las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en las zonas central y oriental del Pacífico ecuatorial, han sobrepasado con creces los registros normales: entre mayo y julio de 2026 el calentamiento medio se cifró en +1,5 °C, y en julio ese valor aumentó hasta +2,0 °C.

Posteriormente, entre finales de julio y mediados de agosto, los valores semanales no dejaron de incrementarse, dado que oscilaron entre cerca de +2,2 °C y +2,6 °C por encima de la media, lo que pone de manifiesto una intensificación continua.

Para el período de septiembre a noviembre de 2026, los pronósticos multimodelos de la OMM indican que, probablemente, las temperaturas en casi todas las zonas terrestres serán superiores a lo normal

Bajo la superficie del océano el calor acumulado alcanza una magnitud aún más excepcional. Durante julio y principios de agosto, en algunas zonas las temperaturas subsuperficiales superaron la media en más de 8 °C.

En conjunto, las condiciones superficiales y subsuperficiales favorecen claramente la persistencia de El Niño y posibilitan la intensificación del evento durante los próximos meses, según se apunta en el boletín. En concreto, las pruebas apuntan a que el episodio de El Niño persistirá al menos hasta principios de 2027.

El Niño y La Niña figuran entre los fenómenos de origen natural que ejercen una mayor influencia en el sistema climático del planeta. Un episodio de intensidad muy fuerte aumenta la probabilidad de que se produzcan cambios importantes en las precipitaciones, las temperaturas y la circulación atmosférica en muchas regiones del mundo.

Sin embargo, la intensidad de un episodio de El Niño no es el único factor que determina la gravedad de los efectos del evento en un país o región en particular. Las consecuencias cambian de un lugar a otro y presentan diferencias en función del momento del año, y pueden variar por causa de otros factores que influyen en el clima, como las condiciones imperantes en los océanos Índico y Atlántico.

Para el período de septiembre a noviembre de 2026, los pronósticos multimodelos de la OMM indican que, probablemente, las temperaturas en casi todas las zonas terrestres serán superiores a lo normal, mientras que las pautas de precipitación serán coherentes con la intensa respuesta atmosférica que suele producirse ante un fuerte episodio de El Niño en el Pacífico.

También se prevé que el dipolo del océano Índico entre en fase positiva y alcance un valor medio estacional de 0,9 °C para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026.

Por lo general, El Niño comienza a desarrollarse entre marzo y junio y alcanza su máxima intensidad entre noviembre y febrero

Mientras tanto, todo apunta a que las temperaturas en la cuenca del Atlántico ecuatorial serán en general elevadas, y las temperaturas de la superficie del mar en las zonas norte y sur del Atlántico tropical serán superiores a lo normal. Estas condiciones podrán reforzar, debilitar o alterar los efectos que El Niño suele producir en diferentes regiones.

Los Centros Regionales sobre el Clima (CRC) y los Foros Regionales sobre la Evolución Probable del Clima (Frepc), ambos bajo el paraguas de la OMM, y los SMHN proporcionan información más detallada aplicable al ámbito local.

El Niño y La Niña son fases opuestas de un mismo fenómeno: El Niño/Oscilación del Sur (Enos). Se trata de uno de los patrones climáticos de origen natural más potentes de la Tierra.

El Niño se caracteriza por un aumento de la temperatura de la superficie del océano en las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial. Suele producirse con una periodicidad de entre dos y siete años, y su duración oscila entre nueve y doce meses.

Por lo general, El Niño comienza a desarrollarse entre marzo y junio y alcanza su máxima intensidad entre noviembre y febrero. Sin embargo, su influencia en las temperaturas mundiales puede prolongarse más allá del período de máximo calentamiento oceánico y ser más pronunciada en el segundo año del episodio.

El Niño puede alterar las pautas meteorológicas y climáticas a miles de kilómetros del Pacífico tropical. Por ello, contar con pronósticos fiables otorga a Gobiernos, organismos humanitarios, empresas y comunidades un valioso margen de tiempo para prepararse.

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Texto original: Agencia SINC