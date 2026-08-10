Trampas inteligentes y menta: la fórmula del primer parque sin mosquitos de Pekín

Algunas plantas como la ampanilla china, que según las autoridades repelen a los mosquitos, pueden verse en el parque Yongdinghe, en Pekín.

El proyecto pone a prueba un plan de mayor envergadura que busca moderar la presencia de un insecto que en los últimos años ha dejado tras de sí brotes de dengue y chikunguña

Pekín/El parque Yongdinghe se ha convertido, gracias a trampas inteligentes y plantas repelentes como la menta, en el primero "libre de mosquitos" de Pekín, un proyecto piloto con el que las autoridades de la urbe buscan controlar la expansión de estos insectos, cada vez más presentes en el norte de China.

Situado en el occidental distrito de Mentougou, a orillas del río que le da nombre, el parque pone a prueba un plan municipal de mayor envergadura que busca moderar la presencia de un animal que, aunque pequeño, en los últimos años ha dejado tras de sí brotes de dengue y chikunguña en el país.

La estrategia "anti-mosquito" establece tres frentes, siendo el primero de ellos la instalación de trampas inteligentes que imitan al ser humano liberando dióxido de carbono y generando calor, un señuelo perfecto para atraer y capturar por succión a las hembras de mosquito, las únicas que pican.

Los dispositivos, a la vista de cualquier paseante, llevan una pantalla que cuenta en tiempo real las capturas del día, que pueden llegar a los 3.000 mosquitos.

Por último, se aplican labores periódicas de control de focos que incluyen el mantenimiento de la vegetación o la limpieza de pozos de aguas pluviales

El segundo bastión crece directamente de la tierra: matas de menta, campanilla china o hierba gatera, que según las autoridades ayudan a repeler los mosquitos, ocupan en conjunto unos 800 metros cuadrados y se complementan con procesos como la esterilización del suelo.

Por último, se aplican labores periódicas de control de focos que incluyen el mantenimiento de la vegetación o la limpieza de pozos de aguas pluviales, zanjas de drenaje y otras zonas bajas donde pueda acumularse agua.

Diversos espacios de la ciudad ya están incorporando algunas de estas nuevas medidas, mientras que otros, como el parque Xiangshan, al noroeste de Pekín, apuestan por un original método como la cría de peces que se alimentan de larvas de mosquito en varios de sus estanques.

La decisión por parte de la capital china de cercar a los mosquitos llega tras conocerse desde hace años que tienden a ampliar cada vez más su actividad estacional, así como su área de distribución.

Cheng Gong, profesor del departamento de ciencias médicas básicas de la Universidad de Tsinghua, explicó a EFE que las condiciones de la parte septentrional del país son cada vez más propicias para la supervivencia de estos insectos.

La situación escala cuando, además de molestia, los mosquitos son portadores de virus como la chikunguña, que el año pasado dejó más de 7.000 casos en la provincia de Cantón

Detrás de esta situación se encuentran factores como el cambio climático –que hace aumentar temperatura y precipitaciones–, el efecto isla de calor urbano, el aumento de pequeños recipientes de agua estancada o el mayor desplazamiento de personas y mercancías que pueden importar patógenos.

La situación escala cuando, además de molestia, los mosquitos son portadores de virus como la chikunguña, que el año pasado dejó más de 7.000 casos en la provincia de Cantón (sur), o el dengue, que en 2024 tuvo en la misma región su mayor brote en un lustro.

Pese a que el norte de China no es una zona endémica para estas enfermedades, el experto advierte de que si la temperatura y humedad son propicias y la densidad de ejemplares alcanza cierto nivel, pueden transmitirse de forma local.

Cheng deja claro, al igual que las autoridades pekinesas, que el objetivo no debe ser la erradicación total de los mosquitos, sino un control eficaz que reduzca su densidad, el número de picaduras y el riesgo de transmisión de enfermedades.

En esta línea, Yongdinghe es solo el "primer paso" dentro del plan trienal de la megalópolis que, puesto en marcha este año, aspira a que para el 2028 el 80% de comunidades y espacios públicos participen en la iniciativa de "comunidades libres de mosquitos".

Un objetivo que, para Cheng, creará una red de prevención amplia y estandarizada que no solo mejorará la calidad de vida de los residentes urbanos en verano, también reforzará la capacidad de la ciudad para prevenir brotes de enfermedades.