Más de 2.000 personas evacuadas por temor a la rotura de una presa en Granma

Se espera que la cifra alcance en las próximas horas los 5.000 o 7.000

La Habana/Más de 2.000 personas residentes en Guamo, Granma, y otras localidades cercanas han sido evacuadas de emergencia ante la crecida abrupta del río Cauto y la posibilidad de que se desborde la presa como consecuencia de las lluvias que ha dejado el huracán Melissa este miércoles en Cuba.

La decisión ha llevado hasta Jobabo, en Las Tunas, a los residentes y se espera que a lo largo de todo el día continúen llegando más personas, hasta 5.000 o 7.000 según algunos reportes, al sumarse residentes de Cauto Embarcadero, Melones y Cayama, dijo la emisora local tunera Radio Cabaniguán.

Las autoridades han advertido a la población de “peligro extremo” e insisten en el mensaje de que no vuelvan a sus casas hasta que se les indique, puesto que algunas personas que lo han intentado han terminado teniendo que ser rescatadas.

Acogida en Las Tunas de los evacuados de Granma. / Radio Cabaniguán

Este miércoles visitó la zona Miguel Díaz-Canel, vestido de verdeolivo. El mandatario, que previamente había estado en Holguín, se presentó en la Universidad de Granma, que ha sido dispuesto como centro de acogida para 312 residentes de varias comunidades del municipio de Cauto Cristo.

José Ramón Castro Benítez, representante del Partido Comunista de Cuba en este municipio granmense, explicó a la prensa oficial que 380 vecinos, entre ellos 145 niños y 159 mujeres, fueron trasladados hacia Bayamo, y otros 68 están en la Escuela de Profesores de Educación Física Simón Bolívar.

"Lo que pueda contar es poco, porque esto fue horrible, horrible, horrible", cuenta a este diario por su parte una vecina de Veguitas, en Yara. "Mi familia está bien, pero hay mucha, mucha gente que lo ha perdido todo, porque no se esperaban que fuera de esa envergadura". El agua, refiere, no entró a su casa de manera milagrosa. "Toda Veguitas se tapó en agua, y así estuvieron muchos más de 12 horas".