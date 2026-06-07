Con 11 unidades termoeléctricas fuera de servicio, Cuba registrará hoy un déficit del 66%

El pasado viernes y este mismo domingo, vecinos del municipio habanero de Regla cortaron una calle tras permanecer más de 24 horas sin electricidad y sin agua.

Tras apagones de más de 24 horas, se multiplican nuevas protestas en la capital por la falta de luz y agua

La Habana/En medio de apagones que superan las 48 horas en provincias del interior y las 20 horas diarias en La Habana –que han desatado continuas protestas ciudadanas por el creciente malestar popular–, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) volvió a prever para el horario pico de este domingo uno de los mayores déficits de generación: 2.020 megavatios (MW), frente a una demanda nacional estimada en 3.050 MW.

Los apagones golpean a los cubanos en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Los prolongados cortes eléctricos afectan el suministro de agua potable, la conservación de alimentos, el funcionamiento de servicios públicos, incluyendo los hospitales. El resultado es un creciente malestar social.

El pasado viernes y este mismo domingo, vecinos del municipio habanero de Regla cortaron una calle tras permanecer más de 24 horas sin electricidad y sin agua. En el lugar se desplegaron fuerzas policiales rápidamente. La tensión disminuyó tras el restablecimiento del servicio eléctrico.

Al día de hoy, de las 16 unidades de generación termoeléctricas del país, 11 no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Entre ellas, la termoeléctrica Antonio Guiteras –la mayor generadora de la Isla, con más de 38 años de explotación– que se desconectó del sistema eléctrico nacional (SEN) este viernes por segunda vez en la última semana.

“Desafortunadamente hemos tenido reiteradas averías, pero no se puede culpar a los trabajadores, ni por mala operación, ni por trabajos de baja calidad. Ha sido el resultado de la explotación continúa por mucho tiempo de la caldera"

Según declaró Román Pérez Castañeda, director de la unidad, su reparación “tomará el tiempo necesario bajo los controles establecidos”. La unidad aportaba 220 MW al SEN en el momento de su desconexión. Esta es la quinta salida de operaciones de la Guiteras en mayo y la decimotercera de este año. Según los datos oficiales, el 50% de las paradas se atribuyen a fallas en la caldera.

“Desafortunadamente hemos tenido reiteradas averías, pero no se puede culpar a los trabajadores, ni por mala operación, ni por trabajos de baja calidad. Ha sido el resultado de la explotación continúa por mucho tiempo de la caldera, que en estos momentos de manera acelerada hay una zona que está siendo dañada”, informó Pérez Castañeda.

Este sábado se desconectó también la termoeléctrica Felton, en Holguín, por "una falla en el sistema automático de la bomba de agua de alimentación" –según la UNE– pero volvió a reintegrarse horas después. La unidad aportaba en ese momento 200 MW al SEN.

La UNE estima que para esta noche vuelva a conectarse la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, que había salido ayer del sistema por un “salidero en la caldera”. Esta unidad genera 60 MW para el sistema eléctrico nacional.

El parte de la UNE también señala que los 54 nuevos parques solares aportan 490 MW al SEN en horario del mediodía, pese a tener una potencia instalada de 1.200 MW

Los problemas estructurales de las termoeléctricas, responsables del 40% de la generación eléctrica y alimentadas casi todas con crudo nacional, obedecen principalmente a décadas de explotación que han sobrepasado su vida útil, y a un déficit crónico de inversiones.

Además de la Guiteras, están fuera de servicio por averías la unidad 6 de la termoeléctrica Máximo Gómez; las unidades 1, 2 y 3 de la Ernesto Guevara; la unidad 2 de la Lidio Ramón Pérez, y la unidad 3 de la Antonio Maceo. A ello se suman las unidades 5 de Mariel, 5 y 6 de Renté y 5 de Nuevitas, actualmente desconectadas por mantenimiento.

A estas incidencias se suman las limitaciones en la generación por falta de combustible. Un total de 106 centrales de generación distribuida permanecen fuera de servicio, lo que provoca un déficit de 890 MW. La patana turca de Regla está en la misma situación.

El parte de la UNE también señala que los 54 nuevos parques solares aportan 490 MW al SEN en horario del mediodía, pese a tener una potencia instalada de 1.200 MW.

Este domingo se han repetido protestas en el municipio de Regla, también a plena luz del día. Las manifestaciones se repiten con frecuencia en distintos puntos de La Habana y otras provincias, especialmente durante las noches de apagón, con cacerolazos, quema de basureros y cortes de las vías. Muchas manifestaciones han terminado con despliegues policiales y detenciones de los participantes.