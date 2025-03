Hasta 15 años de cárcel por traficar droga dentro de una prisión de Cienfuegos

La Habana/Celebrar juicios ejemplarizantes con altas penas para quienes se vean involucrados en el tráfico de drogas sigue siendo parte de la nueva política del Gobierno cubano. Esta vez, sin que la prensa oficial revelara la fecha de la vista oral, fueron cinco personas las juzgadas por los tribunales de Cienfuegos por traficar con sustancias ilícitas dentro de la prisión de Ariza, en esa provincia. Las penas oscilaron entre los seis y los 15 años, pero a la Justicia cubana no le temblará la mano en decretar la pena de muerte en casos más graves, advirtió el periódico local.

5 de Septiembre incluso publicó el nombre de los sancionados: Rafael Torreinte Sarría, Alfredo Luis Limonte Rodríguez, Yoelsy Correa Garces, Dany Osmel Salgado Ordoñez y Reina Milian Yane; cuatro hombres y una mujer que –sugiere– son convictos de ese penal, aunque no aclararon si alguno de ellos es un funcionario de prisiones.

“En fechas diferentes fueron sorprendidos en el interior del centro penitenciario, con cantidades de tabletas de difenhidramina (benadrilina)” aclara el medio. El fármaco es un antihistamínico que se usa para aliviar los síntomas de las alergias. Además de tener un componente adictivo, su consumo en grandes cantidades puede causar paranoia, alucinaciones o euforia similares a las de los estupefacientes recreacionales.

“En fechas diferentes fueron sorprendidos en el interior del centro penitenciario, con cantidades de tabletas de difenhidramina (benadrilina)”

El medicamento, añade el periódico, está controlado por el Ministerio de Salud Pública y solo se comercializa a través de la red de farmacias nacionales.

Los juicios, que describe el medio como “orales y públicos”, se llevaron a cabo “de forma ejemplarizante” dentro del propio penal de Ariza, en el municipio de Rodas. Se permitió la presencia de “otros internos, familiares de los acusados y oficiales del Órgano de Prisiones”, añade 5 de Septiembre.

Las penas van desde los seis hasta los 15 años de prisión –aunque el periódico no desgranó las sentencias– y se impusieron a cada uno sanciones accesorias como la pérdida del derecho al voto, a ocupar cargos de dirección y la prohibición de salida del país.

Los juicios se llevaron a cabo con todas las “garantías”, aseguró el medio oficialista, que recordó que los acusados pueden presentar un recurso de casación para intentar reducir sus penas.

No obstante, insistió en que para este tipo de delitos el país tiene una política de “tolerancia cero”. “En nuestro país el consumo de drogas no se penaliza, solo la tenencia y el tráfico, con sanciones muy rigurosas que pueden llegar a los 30 años de privación de libertad, la privación perpetua de libertad o la sanción de muerte, porque Cuba no tolera ni tolerará jamás este flagelo universal que no solo afecta la salud, sino que socava la estabilidad y seguridad de un país”, zanjó.

“En nuestro país el consumo de drogas no se penaliza, solo la tenencia y el tráfico, con sanciones muy rigurosas”

La pena capital tiene una moratoria desde 2003 y no se ha decretado ni para los delitos más violentos, aunque el régimen decidió mantenerla en el nuevo Código Penal, aprobado en 2022.

Cada vez es más frecuente que la prensa oficialista informe de estos juicios, en la mayoría de los casos siguiendo el patrón de no ofrecer la fecha en la que se llevaron a cabo o detalles sobre los crímenes. En lo que no tienen miramientos, es en señalar su carácter ejemplarizante.

Hace apenas unos días, Escambray reportó la celebración de otro juicio de estas características en Sancti Spíritus. Los acusados eran cinco ciudadanos que conformaban una red de tráfico de drogas entre esa provincia y la capital, transportando y vendiendo químico, el estupefaciente de moda en el país.

Los cinco implicados fueron declarados culpables “de delitos relacionados con las drogas ilícitas o sustancias de efectos similares” y las penas fueron de 10, ocho y siete años de cárcel.