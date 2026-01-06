Casi todos los 20 fallecidos del Ministerio del Interior cubano en Venezuela eran altos cargos de Inteligencia

Madrid/El régimen cubano reveló este martes, tres días después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela que se saldó con la captura de Nicolás Maduro, los nombres de los 20 agentes del Ministerio del Interior y los 12 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que murieron en el operativo. “Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos”, indica Granma, los 32 fallecidos “perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia”.

Los agentes, afirman, “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”. Entre los fallecidos de Interior hay dos coroneles (Humberto Alfonso Roca Sánchez, de 67 años, y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, de 62), un teniente coronel (Orlando Osoria López, de 53), cuatro mayores (Rodney Izquierdo Valdés, de 51 años; Ismael Terrero Ge, de 49; Rubiel Díaz Cabrera, de 53, y Hernán González Perera, de 43) y tres capitanes (Yoel Pérez Tabares, de 48 años; Adriel Adrián Socarrás Tamayo, de 32, y Bismar Mora Aponte, de 50). Las FAR, por su parte, perdieron solo un mando: el capitán Adrián Pérez Beades, de 34 años, y todos los demás eran tropas y un suboficial.

De Roca Sánchez, el más veterano y primero de la lista publicada, no hay un solo detalle sobre sus estudios, su carrera profesional o sus misiones, lo cual es indicio de un alto nivel dentro del aparato de Inteligencia. Algo similar ocurre con el segundo, Rodríguez Rodríguez, y el tercero, Osoria López. Llama la atención que, de los 20 fallecidos del Ministerio del Interior, 19 eran oficiales.

El resto de fallecidos, por parte del Ministerio del Interior, son: Yorlenis Revé Cuza (38 años), Alejandro Rodríguez Royo (35), Erwin Rosabal Ávalos (35), Daniel Torralba Díaz (34), Yasmani Domínguez Cardero (33), Fernando Antonio Báez Hidalgo (26), Yandrys González Vega (45), Yordanys Marlonis Núñez (43), Yunior Estévez Samón (32), Yoandys Rojas Pérez (46), Giorki Verdecia García (30). De las FAR, cayeron el suboficial mayor Suriel Godales Alarcón, de 42 años, y los soldados rasos Adelkis Ayala Almenares (45), Alexander Noda Gutiérrez (48), Ervis Martínez Herrera (52), Juan Carlos Guerrero Cisneros (55), Juan David Vargas Vaillant (54), Rafael Enrique Moreno Font (35), Luis Alberto Hidalgo Canals (57), Luis Manuel Jardines Castro (59) y Sandy Amita López (37).

Algunos de esos nombres habían trascendido ya a través de publicaciones de familiares en redes sociales. Es el caso de Alejandro Rodríguez, residente en el reparto Boniato de Santiago de Cuba, reportado por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada. Según testimonios recogidos por el reportero, la familia recibió versiones contradictorias por parte de las autoridades sobre la localización y el traslado del cuerpo. Un familiar relató que primero se les dijo que el cadáver no aparecía, luego que había sido localizado y que serían avisados. De acuerdo con esa fuente, tanto Rodríguez Royo como su hermano estarían vinculados a estructuras de la Seguridad del Estado.

Fernando Báez Hidalgo, natural de Río Cauto (Granma), vinculado a la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior y señalado como escolta directo de Maduro, fue mencionado en varias publicaciones coincidentes. La propia primera secretaria del Partido Comunista en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, reconoció que seis de los fallecidos eran oficiales de esa provincia, aunque sin precisar identidades.

De igual manera, figura Yunior Estévez, registrado como “Yunio” por La Joven Cuba, nacido en Palenquito Gil, un caserío rural de Yateras, en Guantánamo. El medio, no obstante, eliminó el post inicial de su publicación, donde contaban que el joven era padre de tres niños y especialista en criptografía, a “solicitud de la familia”.

También se confirma la muerte de Rubiel Díaz Cabrera, de Cauto Cristo, y de Luis Manuel Jardines Castro, conocido como Jardinito, de Cueto, Holguín, y que trabajaba como chofer.

Con nombres cambiados se habían reportado otros fallecidos. Por ejemplo, el granmense Erwin Rosabal Ávalos, natural de La Rinconada, señalado como "Erduin" en mensajes y publicaciones como integrante del primer anillo de seguridad del mandatario venezolano. Lo mismo sucede con Orlando Osoria López, "Landy", natural de Baire, Contramaestre, en Santiago de Cuba, descrito reiteradamente como miembro de la Seguridad del Estado cubana y parte del equipo desplegado en Caracas. Varias publicaciones lo sitúan entre los fallecidos, citando incluso direcciones familiares.

Según el funcionario estadounidense, el asalto en Caracas fue una “furiosa batalla a tiros” y los cubanos “sufrieron un número masivo de bajas”

También desde Santiago se identificó a Yorlenis Revé Cuza como "Yordenis Marlonis". Según diversas publicaciones, integraba el dispositivo de protección directa del mandatario venezolano y su esposa. Era hijo de padres del poblado de Dos Caminos y dejó en Cuba a su esposa y una hija pequeña. Fuentes citadas por La Tijera señalan que antes de su misión en Venezuela había sido guardaespaldas del ex primer secretario del Partido en esa provincia, Lázaro Expósito Canto, un dato que refuerza su pertenencia a cuerpos de seguridad de alto nivel. Oficiales del Ministerio del Interior habrían informado a su familia del fallecimiento, aunque sin ofrecer detalles precisos.

Un agente que había sido mencionado como "Yandri" es probablemente Yandrys González Vega, cuya muerte fue divulgada por su prima Moraima Rodríguez a través de redes sociales. En su mensaje, la mujer expresó orgullo por su “deber cumplido” protegiendo a Maduro, una declaración que, más allá del tono, confirma la función de escolta atribuida al fallecido.

Al capitán Yoel Pérez Tabares habían apellidado en redes erróneamente "Caraballo". Natural de Consolación del Sur (Pinar del Río), su muerte habría sido confirmada oficialmente a su hija por la Dirección de Seguridad Personal de ese mismo ministerio. Su caso destacaba por ser, de hecho, uno de los pocos en los que se menciona una notificación directa y formal a un familiar.

Este lunes, Stephen Miller, subdirector de Gabinete de la Casa Blanca, había dicho en una entrevista con CNN que el número de cubanos muertos reportado públicamente por el régimen es probablemente inferior al real. Según el funcionario estadounidense, el asalto en Caracas fue una “furiosa batalla a tiros” y los cubanos “sufrieron un número masivo de bajas”.