Detenida Carolina Barrero después de pedir al Parlamento la revocación del ministro de Cultura

La historiadora del arte Carolina Barrero, que junto a la curadora Solveig Font entregó en la Asamblea Nacional el recurso para pedir la revocación del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, fue detenida este jueves mientras conversaba con la artista Tania Bruguera por teléfono. "Justo estaba ella regresando a su casa y en eso me dice que me espere un momento, que hay una patrulla, en eso escucho un forcejeo y no hemos podido comunicarnos más", cuenta Bruguera a 14ymedio.

La petición entregada este miércoles es una respuesta jurídica a la actuación de Alonso el pasado 27 de enero, cuando encabezó una agresión contra una veintena de artistas que realizaban un plantón pacífico frente al Ministerio de Cultura.

Tras la violenta jornada la joven declaró a este diario que lo que ocurrió esa mañana frente al Ministerio de Cultura es "tan sumamente severo que pone en cuestión no ya la legitimidad del Gobierno, sino su facultad para ejercer funciones, su sano juicio".

Al mismo tiempo se preguntaba: "¿Cómo es posible que un ministro de Cultura y su séquito de viceministros arremetan con violencia contra jóvenes que leen poesía, contra ciudadanos a quienes deberían servir?".

Barrero es graduada de la facultad de Historia del Arte, de la universidad de La Habana y trabajó en el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam. En la actualidad reside en España, un país donde ha trabajado con la prestigiosa galería de arte Elba Benítez, con sede en Madrid, y fue becaria del Museo Nacional del Prado en el Departamento de Patrocinio y Comunicación. Llegó a La Habana en enero pasado y desde entonces se ha sumado al 27N y sus acciones.

