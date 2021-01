El ministro de Cultura agrede a los artistas que hacían un plantón

La policía disolvió con violencia el plantón que realizaban este miércoles un grupo de artistas frente al Ministerio de Cultura a donde llegaron luego de rendir homenaje a José Martí en la víspera del 168 aniversario de su natalicio.

"Se los llevaron a todos en una guagua, a mí no me dejaban pasar, me retuvieron casi al llegar, había un cordón de policía en cada esquina", contó a 14ymedio el dramaturgo Yunior García. Los artistas Solveig Font y Julio Llopiz-Casal trataron de intervenir para que García pudiera acceder frente al ministerio pero no lo lograron."Al final llegó una guagua, hicieron una especie de acto de repudio y se los llevaron a todos", agregó.

En algunos videos que grabaron los artistas que acudieron al sitio, se escucha decir al viceministro de Cultura Fernando Rojas que pueden pasar a la sede de la institución, sin embargo, los jóvenes exigieron que para entrar, primero se debían retirar los agentes de la policía que estaban cercándolos.

"Hay policías y personas con pistolas, que vienen a dar golpes y ustedes lo saben, nosotros solo somos artistas", se escucha decir a Maykel Castillo Osorbo . "Por qué tanto nivel de represión con el arte", reclamó el rapero.

El propio ministro de Cultura, Alpidio Alonso, se acercó al grupo y agredió físicamente al periodista independiente Mauricio Mendoza, lo que provocó un intercambio de manotazos entre funcionarios y artistas, que fueron rápidamente cercados y despojados de sus móviles.



Durante la mañana se conoció que la periodista independiente Camila Acosta, las artistas Tania Bruguera y Camila Lobón, y la escritora Katherine Bisquet fueron detenidas cuando se disponían a asistir al homenaje.

Lobón y Bruguera fueron liberadas horas despúes, pero de Acosta y Bisquet no hay noticias.

Además, los domicilios de periodistas independientes, como la reportera de 14ymedio Luz Escobar, se encuentran con vigilancia policial.

Este 27 de enero, varios integrantes del grupo de artistas 27N habían convocado a un homenaje a José Martí cerca del Ministerio de Cultura. Algunos de los convocados aprovecharon la cola en una tienda para camuflarse y poder estar en el lugar sin ser previamente detenidos.

Así, llegaron, además de Llopiz-Casal, Font y Osorbo, Mijail Rodríguez, Ulises Padrón, Víctor Alfonso, Mauricio Mendoza, Carolina Cabrera, Reynier Leyva Novo, Sinder Riverí, y Miryorli García.

El grupo que logró llegar frente al Ministerio rindió homenaje a Martí en un busto ubicado en la esquina de 21 y 2 en el Vedado, donde leyeron una declaración transmitida a través de sus redes sociales.

"Nos congregamos nuevamente para cultivar y ofrecer nuestra rosa blanca", dicen en su alocución. "La de la paz, la del diálogo, la de la amistad cívica, la de la reconciliación, la del perdón, la de la transparencia, la de la bondad, la del bien y la belleza, la de la poesía. Una rosa blanca para amigos y para quienes se consideran enemigos, como nos propuso Martí, porque creemos en la importancia de construir Cuba con todos y para el bien de todos, desde los valores de nuestro apóstol y poeta".

Poco después de llegar al lugar, los artistas fueron interpelados por el viceministro de cultura Fernando Rojas quien les exigió abandonar la zona. El funcionario apeló al peligro de contagio por coronavirus para tratar de convencer a los convocados de mantener el distanciamiento y alejarse del lugar.

Las acciones represivas contra activistas y artistas ocurren justo dos meses después de que el pasado 27 de noviembre más de trescientas personas se dieran cita a las afueras del Ministerio de Cultura para exigir el fin de la censura y mayores libertades creativas en la Isla.

En aquella jornada, los reunidos frente a la sede ministerial fueron en su gran mayoría jóvenes, que expresaron su solidaridad con los integrantes del Movimiento San Isidro, desalojados unas horas antes de su sede por las fuerzas de seguridad. Después de varias horas de tensión, provocada por un importante despliegue de policías y agentes de la Seguridad del Estado para frenar la llegada de más artistas, las autoridades aceptaron que un grupo de representantes accediera al edificio.

Durante la convocatoria de este miércoles, los miembros del 27N dieron a conocer una declaración. "Hoy venimos una vez más, a insistir en el diálogo, pero también a exigir ser escuchados, a ejercitar nuestra libertad como ciudadanos, y a celebrar la unidad, la serenidad y la perseverancia que hemos mantenido alrededor de los sucesos del 27 de noviembre de 2020", añade el texto. "No renunciaremos a las demandas de aquella noche".

La declaración continúa exigiendo "nuestro derecho a tener derechos. El derecho a la libertad de creación, de expresión y asociación, al disenso y a las libertades políticas.

Exigimos el respeto y reconocimiento del posicionamiento independiente, y que la sociedad civil -de la que somos parte- sea reconocida como interlocutor válido, sin exclusiones".

"Hoy venimos una vez más, a insistir en el diálogo, pero también a exigir ser escuchados, a ejercitar nuestra libertad como ciudadanos"

Los artistas también piden "el cese del hostigamiento, la represión, la censura, el descrédito, la difamación, la violencia policial y el odio político, los actos de repudio, o cualquier otra forma de violencia lesiva a la dignidad de la persona humana". Tras las campañas de difamación en su contra, convocan a que "los medios de comunicación oficiales pongan freno al discurso de odio".

La apertura de "un canal de diálogo verdadero e inclusivo, entre instituciones y ciudadanos" es otra de las demandas recogidas en la declaración. "Un diálogo respetuoso de las diferencias y que considere todos los matices de nuestra realidad, que deje las ideologías a un lado y se centre en Cuba y el bienestar de los cubanos".

El espíritu que los rige, aseguran los artistas, es "la protesta cívica, pacífica, propositiva, abierta al diálogo y a la negociación con el diferente, desde una postura moderada y respetuosa".

Terminan su documento "apostando por una sociedad libre, inclusiva y democrática, en que quepamos todos. Y en esta hora de turbulencias para Cuba, hacemos una invitación a todos los cubanos a no ser indiferentes ante el sufrimiento y el dolor, a no ser apáticos ante la realidad que se nos ofrece como oportunidad para el cambio".

Un camino que señalan como el necesario para que "haya más derechos y libertades, más diálogo y reconciliación, más prosperidad y bienestar en nuestra nación".

