Más de 400 billetes de cinco pesos para cobrar pensiones miserables de 2.040 CUP

Holguín/El manojo de billetes apenas cabe en una sola mano y pesa más de lo que aparenta. No por su valor, sino por los problemas que arrastra. En la sucursal bancaria del reparto Pueblo Nuevo, en la ciudad de Holguín, varios jubilados salieron este viernes con los bolsillos abultados de papeles verdes y ajados, billetes de cinco pesos que parecían rescatados de otra época. Los sostenían con cuidado, como si temieran que el viento se los llevara o que, de tanto doblarlos, terminaran deshaciéndose entre los dedos.

A la salida del banco, se veía un abanico de billetes extendido en la mano de un familiar que acompañó a su abuela a cobrar la pensión. "Aquí hay 2.040 pesos", repetía molesto el nieto que miraba el dinero con incredulidad, consciente de que cargar esa cantidad en billetes de baja denominación equivale a transportar un bulto incómodo y poco práctico. "No se los quieren aceptar ni los vendedores ambulantes, ni los trabajadores por cuenta propia ni mucho menos las mipymes", denunció el hombre.

"No se los quieren aceptar ni los vendedores ambulantes, ni los trabajadores por cuenta propia ni mucho menos las mipymes"

"Luego de colas inmensas y hasta bajo la lluvia, les pagan con billetes que no pueden usar porque nadie los acepta", añade, con indignación. Para muchos ancianos, la frustración no termina al cobrar la pensión. Comienza entonces otro recorrido: el de buscar quién les cambie el dinero o quién esté dispuesto a recibirlo. En una ciudad donde un cartón de huevos puede costar hasta 3.000 pesos y un litro de aceite supera los 1.000, manejar billetes de cinco pesos se convierte en un obstáculo adicional.

En los portales de Holguín, los vecinos comentan la situación con resignación. Algunos recuerdan que, hace apenas unos años, esos billetes eran comunes y suficientes para cubrir pequeñas compras. Hoy, en cambio, representan una paradoja dolorosa: tener dinero en la mano y, al mismo tiempo, sentirse desprovisto de capacidad real para adquirir lo básico. El valor nominal permanece impreso en el papel, pero el poder adquisitivo se ha evaporado.