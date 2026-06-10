Hasta 42 horas de apagón: el déficit energético no da tregua en Cuba

Según un breve comunicado de la UNE, continúan los trabajos para reparar la caldera de la Guiteras, pero no ofrecen una fecha concreta para el arranque del bloque.

En la hora pico faltarán 2.040 megavatios de 3.000 necesarios, el 68% de la demanda máxima

La Habana/Cuba vivirá este miércoles otra jornada con promedio de un par de horas de electricidad para sus habitantes: en la hora pico de la tarde-noche faltará el 68% del suministro eléctrico que demandará el país. Para una demanda máxima de 3.000 megavatios (MW) solo habrá disponible 990 MW, y la afectación real alcanzará los 2.040 MW.

Según un informe esta jornada de la estatal Unión Eléctrica (UNE), dependiente del Ministerio de Energía y Minas, en La Habana los apagones llegan hasta las 42 horas, y en varias zonas de la capital cubana han superado las 25 horas continuas.

La crisis energética actual se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE UU, aunque esto último no afecta a las termoeléctricas, que utilizan crudo nacional, muy pesado.

En esta jornada, 10 de las 16 unidades de generación del país se mantienen sin aportar energía

Las obsoletas centrales termoeléctricas de Cuba, responsables del 40% del mix, fueron construidas en su mayoría durante las décadas 60 y 70 del siglo pasado y con un déficit crónico de inversiones y mantenimientos, además del deterioro por el combustible que usan, muy corrosivo, sufren frecuentes averías.

En esta jornada, 10 de las 16 unidades de generación del país se mantienen sin aportar energía, entre ellas la mayor del país, la CTE Antonio Guiteras. Según un breve comunicado de la UNE, continúan los trabajos para reparar la caldera de la central, y no ofrecen una fecha concreta para el arranque del bloque.

"El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general, se mostró cauteloso sobre el momento en que se puedan acometer las pruebas hidráulicas que confirmarán lo efectivo de las medidas correctivas", dice el mensaje en redes de la estatal. Y añade: "en un lapso de aproximadamente 24 horas podría intentar el arranque".

Los apagones de las últimas semanas han provocado el hartazgo de la población, que ha salido a la calle a protestar en numerosas localidades.