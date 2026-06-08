Los vecinos cortan la Vía Blanca en La Habana después de tres días de apagón

Se multiplican las protestas en una de las peores semanas para el sistema eléctrico cubano, incapaz de cubrir más de un tercio de la demanda nacional

La Habana/Más de 50 personas cortaron la Vía Blanca en La Habana este domingo, según pudo documentar este diario, que presenció el despliegue policial en la zona de la protesta. Los vecinos se manifestaron contra la falta de servicio eléctrico que sufrían desde hacía tres días, según el testimonio de uno de ellos.

Mujeres, adolescentes y niños fueron los grandes protagonistas de la protesta. De pie sobre la calzada, bloqueando una de las principales carreteras que conecta a la capital con Matanzas, los manifestantes tocaban calderos para expresar su descontento. Tras casi media hora, varias patrullas llegaron a la zona para disuadir la interrupción del tráfico.

La escasez y la desesperación están empujando a cada vez más ciudadanos a salir a la calle y manifestarse, incluso a plena luz del día, pese a la habitual respuesta policial y a los arrestos que suelen acompañar estas protestas.

La crisis energética afecta a prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana en la Isla. Los apagones también cortan el suministro de agua, dificultan la conservación de alimentos, impiden el sueño durante las noches de húmedo calor y mosquitos –transmisores de enfermedades como el dengue– y dificultan la atención médica en hospitales.

La escasez y la desesperación están empujando a cada vez más ciudadanos a salir a la calle y manifestarse pese a la respuesta policial y a los arrestos

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) lleva semanas reportando afectaciones que superan el 60% de la demanda nacional durante los horarios de mayor consumo, a partir del anochecer, una situación que se traduce en apagones de más de 48 horas consecutivas en algunas zonas del país y de más de 20 horas diarias en La Habana.

Ayer domingo, de las 16 unidades termoeléctricas del país –que casi todas funcionan con crudo nacional– 11 no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (las previsiones para este lunes son muy similares, con 10 unidades apagadas).

Entre ellas, la termoeléctrica Antonio Guiteras –la mayor generadora de la Isla, que aportaba 220 MW– que se desconectó del sistema eléctrico nacional (SEN) el pasado viernes por decimotercera vez en el año y cuya reparación todavía “tomará el tiempo necesario bajo los controles establecidos”, según declaró su director, Román Pérez Castañeda.

Los problemas estructurales de las termoeléctricas, responsables del 40% de la generación de energía, obedecen principalmente a décadas de explotación que han sobrepasado su vida útil, y a un déficit crónico de inversiones.

Las protestas se repiten con frecuencia en distintos puntos de La Habana y otras provincias, con cacerolazos, quema de basureros y cortes de las vías

A estas incidencias se suman las limitaciones en la generación por falta de combustible. Un total de 106 centrales de generación distribuida permanecen fuera de servicio, lo que provoca un déficit de 890 MW. La patana turca de Regla está en la misma situación.

Según el parte de la UNE, este domingo se afectó el servicio eléctrico por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación en el horario de la madrugada, con una máxima de 1.953 MW a las 21:20 horas. Para este lunes, se prevé un déficit de 2.045 MW en el horario pico, lo que equivale a cerca del 67% de una demanda estimada en 3.050 MW.

Este domingo también se reportaron protestas en el municipio de Regla, durante el día. Las manifestaciones se repiten con frecuencia en distintos puntos de La Habana y otras provincias, especialmente durante las noches de apagón, con cacerolazos, quema de basureros y cortes de las vías. Muchas manifestaciones han terminado con represión policial y detenciones de los participantes.