Los 700.000 barriles del tanquero 'Swift Galaxy' destinados a Cuba irán finalmente a Dinamarca

La presidenta mexicana elude las preguntas sobre la suspensión de las entregas de petróleo a la Isla

Madrid/La incertidumbre energética continúa en Cuba después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se resistiera a contestar con claridad sobre el futuro de los envíos de Pemex. La mandataria tuvo que responder a las preguntas de la prensa, muy interesada en el asunto después de que Bloomberg publicara este lunes que la estatal petrolera suspendió una carga de petróleo a la Isla.

“Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Y también como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias petróleo a Cuba, pues tiene que ver también como una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, dijo Sheinbaum en su habitual conferencia de prensa matutina. Se le preguntaba por la cancelación del viaje del Swift Galaxy, que tenía que llegar a la Isla estos días, pero desapareció del calendario, según el medio estadounidense.

El 'Swift Galaxy', con bandera de Panamá, estuvo anclado durante cien días en el puerto mexicano de Pajaritos, hasta el 10 de diciembre

Al experto cubano de la Universidad de Texas Jorge Piñón le llaman la atención el extraño recorrido de ese petrolero y su gran tamaño (más de 700.000 barriles), muy superior a los buques que Pemex usa habitualmente para sus envíos a Cuba. El Swift Galaxy, con bandera de Panamá, estuvo anclado durante cien días en el puerto mexicano de Pajaritos, hasta el 10 de diciembre, fecha en la que zarpó rumbo a Jamaica, luego Colombia, antes de cruzar el Atlántico hasta Gibraltar y, finalmente, cambiar su ruta con un nuevo destino mucho más al norte: Dinamarca, donde se le espera el 4 de febrero, según Vessel Finder.

Sheinbaum no aportó mucha luz al respecto, incluso aunque se le preguntó de manera directa. “¿Se desmiente este tema de que se suspendió o está por suspenderse el envío de petróleo?”, le dijo un reportero. “Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario”, insistió. La mandataria no obstante denunció el bloqueo de EE UU a que el crudo de Venezuela se lleve a la Isla, lo que “ha generado un problema de desabasto”, dijo.

“México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex, en función de los contratos o ya en todo caso del Gobierno de una decisión humanitaria de enviar en determinadas circunstancias”, remató.

Este martes las especulaciones continuaron en el país. Algunos analistas sostienen que los envíos se están parando por miedo a represalias de EE UU –aunque su secretario de Energía afirmó que no iban a pedir a México tal medida–, mientras que otros creen que pudo simplemente deberse a problemas de abastecimiento y un tercer grupo cree que, si la explicación fuera técnica, se habría dado a conocer.

Este martes, el sistema Ticket indicó el reabastecimiento de ocho de las 24 gasolineras del sector este de La Habana

El último petrolero que llegó a Cuba procedente de México fue el Ocean Mariner, el pasado 9 de enero con 86.000 barriles de crudo , que la refinería Ñico López de La Habana está actualmente procesando para surtir de combustible a los servicentros de la capital. Este martes, el sistema Ticket indicó el reabastecimiento de ocho de las 24 gasolineras del sector este de La Habana, todas ellas cerradas apenas el día anterior. Mientras, en la zona oeste solo 6 de los 14 servicentros estaban despachando.

En el último año, según publicó el medio mexicano Animal Político, México mandó a Cuba petróleo por valor de 556 millones de dólares, aunque sigue sin saberse cómo o quién pagó, y si es un trueque o una donación –esto último, lo único desmentido por Pemex.

Según el Banco de México (Banxico), durante el período de 31 años que va de enero de 1993 a septiembre de 2024 se exportó petróleo a Cuba por valor de 841,9 millones de dólares, mientras que apenas 13 meses de la Administración de Sheinbaum (octubre de 2024 a noviembre de 2025) la Isla recibió crudo mexicano por más de 1.100 millones dólares.