México cancela sin explicación un cargamento de petróleo destinado a Cuba

La decisión de Pemex ocurre en plena campaña de EE UU para cortar totalmente el suministro de combustible a la Isla

Madrid/La petrolera estatal mexicana Pemex canceló un envío de petróleo a Cuba previsto para este mes, según el medio estadounidense Bloomberg. De acuerdo con la información, publicada este lunes, la empresa tenía previsto un cargamento para mediados de enero en el Swift Galaxy, de bandera panameña, y que tenía que llegar este fin de mes, pero desapareció del calendario.

Bloomberg indica que se puso en contacto con la petrolera y la Secretaría de Energía de México, que no respondieron a su pregunta de manera inmediata. Del mismo modo, varios medios mexicanos, como La Jornada o Sipse han intentado contactar con Pemex con distinto resultado. Al primero le aseguraron “no tener ninguna información al respecto”, mientras el segundo dice haber recurrido a expertos al no tener comentarios de la compañía. “Fuentes relacionadas con el sector energético señalan que el ajuste podría estar vinculado a factores como la disponibilidad de crudo, la planeación logística y las condiciones del mercado internacional”, apuntan.

La decisión se conoce casi dos semanas después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, afirmara a través de redes sociales: "no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero". El mensaje formaba parte de una referencia a cómo el régimen se había beneficiado del crudo de Venezuela, favoreciendo su supervivencia, pero generó la duda de si se circunscribía a los productos de Pdvsa –que en cierta manera controla ahora– o lo extendía a otros países.

Pocas horas después, el secretario de Energía de EE UU, Chris Wright, dijo en una entrevista con la cadena CBS que la política sería "permitir" que México siguera llevando crudo a Cuba. Según la información de Bloomberg, es precisamente en esos días cuando debió haberse cargado el petrolero Swift Galaxy.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, conversó también ese 13 de enero con Donald Trump en una charla telefónica en la que se especuló que se pudiera abordar la situación con Cuba, pero ambas partes lo desmintieron. “Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, dijo la mandataria en sus redes sociales.

A continuación, en la conferencia de prensa matinal, Sheinbaum afirmó expresamente que no habló con Trump de Cuba, pero que podría facilitar una negociación entre ambos países. “Obviamente, si México llegara a ser un vehículo para una comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pues tienen que aceptar las dos partes, evidentemente”, dijo, horas después de que el estadounidense hubiera exigido a La Habana sentarse a negociar e, incluso, asegurado que ya lo estaban haciendo, algo que fue desmentido por la parte cubana.

La presidenta mexicana ha insistido con posterioridad en que la cooperación con Cuba era histórica e iba a mantenerse, pero este viernes Reuters publicó una información basada en las declaraciones de tres fuentes de alto nivel que afirmaron que el Ejecutivo mexicano está evaluando si mantiene, reduce o suspende el suministro de crudo a la Isla por temor a represalias. “Existe un temor real de antagonizar a Trump justo cuando México necesita margen de negociación con Washington”, dijo un funcionario consultado por la agencia. El reporte coincidía con la publicación en el diario Político de que la Casa Blanca baraja la opción de recurrir a la Ley Helms-Burton para "imponer un bloqueo total de las importaciones de petróleo realizadas por Cuba".

Los funcionarios mexicanos sostuvieron que había una creciente presencia de drones de la Marina estadounidense sobre el Golfo de México siguiendo rutas similares a las de los buques cisterna que transportan combustible mexicano hacia Cuba. “Es imposible no leer eso como un mensaje”, admitió una de las fuentes.

La cancelación del cargamento de enero, en todo caso, es anterior a esas informaciones, pero el contexto es inequívoco. El último cargamento de crudo de Pemex que llegó a Cuba fue el del Ocean Mariner, el 9 de enero, con alrededor de 85.000 barriles de combustible procedentes de Veracruz.

En 2023, las exportaciones ascendieron a unos 16.000 bpd de petróleo y derivados (por valor de unos 300 millones de dólares). En 2024, la colaboración subió hasta los 20.100 bpd, un 20% más (aunque los derivados bajaron un 18%), con un valor conjunto estimado en 600 millones de dólares.

Entre enero y septiembre de 2025, México suministró a la Isla –a través de la filial de Pemex Gasolinas Bienestar– en torno a 19.200 barriles diarios a Cuba, repartidos, de acuerdo con documentos oficiales, en 17.200 de crudo y 2.000 de derivados. El experto de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, estima que en los 13 primeros meses de la Administración de Sheinbaum (entre octubre de 2024 y noviembre de 2025) el promedio fue de 8.700 barriles diarios.

Pemex es actualmente el mayor suministrador de petróleo en ausencia de crudo venezolano, ya que las aportaciones de Rusia, Irán o Argelia suponían –al menos hasta ahora– una contribución muy escasa. Aún así, Cuba –que necesita al menos 110.000 barriles al día y solo produce 40.000 de crudo pesado, que solo sirve para las centrales térmicas– está en una severa crisis energética y los apagones están empezando a superar las 40 horas ininterrumpidas en varias provincias.