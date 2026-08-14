Excluyendo las remesas, los ingresos del 94% de los cubanos los sitúan en el umbral de pobreza extrema

La necesidad de cambios y el descontento con el Gobierno se explican por los datos que revelan el deterioro de las condiciones de vida.

Más de tres cuartas partes de los 1.318 encuestados dentro de la Isla reclaman cambios políticos y económicos y el 84% desconfía de las recientes reformas

Madrid/El 95% de los cubanos desaprueba la gestión del Gobierno de Miguel Díaz-Canel y del primer ministro, Manuel Marrero Cruz según el más reciente informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, publicado este jueves por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh).

El reporte, elaborado a partir de una encuesta a 1.318 ciudadanos cubanos realizada entre el 27 de junio y el 29 de julio, es el noveno de una serie de estudios realizados por el Observatorio desde 2019. En este último informe, el organismo señala un récord de valoración negativa de la gestión económica y social del Gobierno cubano, al tiempo que revela “una gran desconfianza en sus recientes medidas económicas”.

El 73% califica la gestión del Gobierno como “muy negativa” y el 22% como “negativa”. Solo el 3% de la muestra la valora positivamente. En cuanto a las recientes medidas económicas tomadas por el Gobierno, el 84% desconfía de que mejoren la situación del país, frente a un 6% que espera un efecto favorable.

Sin embargo, el 50% de los encuestados se muestra optimista ante la posibilidad de cambios favorables para la población en los próximos seis meses, una expectativa que, según el propio informe, “aparentemente no procederá de las medidas del Gobierno”. Más de tres cuartas partes (77%) desea cambios políticos y económicos, mientras que el 9% se inclina por cambios exclusivamente económicos, el 7% demanda el fin del embargo estadounidense y el 4% desea cambios solo políticos.

El 95% de los encuestados desaprueba la gestión del Gobierno de Miguel Díaz-Canel y del primer ministro, Manuel Marrero Cruz

La necesidad de cambios y el descontento con el Gobierno se explican por los datos que revelan el deterioro de las condiciones de vida. El 63% declara dificultades incluso para adquirir los bienes más esenciales y el 30% dispone de ingresos que únicamente permiten cubrir las necesidades básicas. En conjunto, solo el 6% puede realizar compras más allá de lo básico. El 68% de los hogares declara ingresos mensuales inferiores a 20.000 pesos.

El 94% de los cubanos vive en situación de pobreza extrema, según el Observatorio. La alarmante cifra fue calculada a partir de los ingresos totales de los hogares y del umbral internacional –establecida por el Banco Mundial– de 1,90 dólares diarios por persona. Para convertirlo a pesos cubanos, el informe toma como referencia una tasa mediana de 510 CUP por dólar entre octubre de 2025 y junio de 2026. Con esa tasa, sitúa en 87.210 pesos mensuales el umbral de pobreza extrema para un hogar de tres personas.

El informe no recoge cifras precisas sobre los ingresos por remesas enviadas desde el exterior, pero señala que, aunque tienen una influencia positiva para quienes las reciben, “su frecuencia, monto y modalidad, así como la escasez y el encarecimiento de los productos y servicios de primera necesidad, también limitan su impacto en estas familias”.

Las remesas a Cuba apenas alcanzaron los 1.113,45 millones de dólares en 2024, un 43,43% menos que en 2023, según los cálculos del último informe publicado por Cuba Siglo 21 y firmado por el economista Emilio Morales. El desplome es espectacular, sobre todo si se compara con el año 2019, cuando la cantidad ascendió a 3.716,71 millones de dólares.

“Ocho de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o comer debido a la falta de dinero o a la escasez de alimentos”

“Ocho de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o comer debido a la falta de dinero o a la escasez de alimentos”, señala el Ocdh. Hace un año, eran siete de cada 10.

El informe revela además una mayor vulnerabilidad entre las personas de más edad. Entre los mayores de 61 años, la proporción de quienes han omitido alguna de las comidas diarias aumenta a nueve de cada 10. El 47% de las personas mayores de 60 años declara ingresos en el hogar inferiores a 3.056 pesos, la pensión mínima oficial. Casi la totalidad de ellas (99%) atribuye la omisión de comidas a la falta de dinero o alimentos.

La situación es especialmente grave entre los mayores de 60 años que viven en la calle. El informe advierte de una “vulnerabilidad extrema de la población adulta mayor en materia de vivienda en Cuba”.

Solo el 18% de los encuestados declara vivir en una vivienda en buen estado, mientras que el 47% asegura que necesita reparaciones, el 25% que requiere reparaciones urgentes y el 7% que está en peligro de derrumbe. En conjunto, más de tres cuartas partes de las viviendas de la muestra presentan condiciones deficientes, según el Ocdh.

El deterioro también alcanza a las infraestructuras públicas: el 95% considera mala la situación de la red eléctrica, el 87% la recogida de basura y los vertederos y el 86% los servicios de internet y telefonía.

El 73% califica la gestión del Gobierno como “muy negativa” y el 22% como “negativa”, solo el 3% de la muestra la valora positivamente

Sin embargo, según el ODCH, los resultados también reflejan una “contenida esperanza de que algo positivo viene para el país”, así como “una claridad contundente acerca de hacia dónde debería dirigirse el cambio”.

Entre los principales problemas que deberían abordarse en los próximos seis meses, los apagones ocupan el primer lugar, mencionados por el 70% de los encuestados, seguidos por la crisis alimentaria (52%), el coste de la vida y la inflación (45%) y la sanidad y las medicinas (34%). Cada encuestado podía mencionar hasta tres problemas.

Sobre el “tipo de cambio deseado” para los próximos seis meses, ninguno de los encuestados optó por que “se mantenga todo como está”. La preferencia por mantener la situación actual es “prácticamente nula”, remata el informe.