Mientras Cuba se desmorona, Díaz-Canel cubre de alabanzas a Fidel Castro

Dalia Soto del Valle, viuda de Fidel Castro, junto a Raúl Castro, en el acto de este jueves en La Habana por el centenario del nacimiento del líder de la Revolución cubana.

Al acto de homenaje asistió Raúl Castro, sentado en el público junto a la viuda de su hermano, Dalia Soto del Valle

La Habana/Cuba conmemoró este jueves el centenario del natalicio de Fidel Castro (1926-2016), con un espectáculo político-cultural en el teatro Karl Marx de La Habana al que asistieron su hermano y ex presidente Raúl Castro (2008-2018), su viuda Dalia Soto del Valle y otros familiares del líder de la Revolución cubana.

Raúl Castro, retirado de sus cargos y actual "líder al frente de la revolución cubana", según la terminología oficial, estuvo acompañado por el presidente Miguel Díaz-Canel y altos representantes del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), el Gobierno, así como familiares de ambos hermanos.

En el acto cultural, que protagonizó la compañía infantil cubana La Colmenita, donde realizaron un recorrido en imágenes y canciones por la vida de quien fuera el presidente del país caribeño por casi medio siglo, Díaz-Canel intervino para resaltar la figura de Fidel Castro, de quien dijo que dedicó su vida "a luchar por todas las causas justas".

El mandatario apuntó que Castro "vive para siempre" como un "guerrero, rebelde y un justo de la Humanidad"

El mandatario apuntó que Castro "vive para siempre" como un "guerrero, rebelde y un justo de la Humanidad" y que Cuba cuenta con su legado de "la independencia, la revolución, los valores y conquistas que el socialismo representa".

Bajo estas premisas, dijo, "emprendemos un proceso de transformaciones económicas y sociales", en referencia al paquete de 176 reformas aprobadas este junio, que buscan liberalizar y descentralizar la economía de la isla, sumida en una profunda crisis desde hace más de seis años.

Díaz-Canel cargó nuevamente contra el Gobierno de Estados Unidos, al que acusó de ser un "régimen fascista" que "arrecia" contra la nación caribeña con un "brutal e inmoral cerco imperial que busca el exterminio de nuestro pueblo".

El espectáculo constituyó también el cierre del Primer Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, que se desarrolló desde este pasado lunes en el Palacio de Convenciones de la ciudad capital y al cual asistieron más de 1.000 delegados nacionales y extranjeros.

“Con una sabiduría tremenda” y con “esa experiencia, esa persistencia; y la disciplina y su lucha por la libertad”, reafirmó Castro al hablar de cómo recordaba a su padre

Durante la inauguración ayer de una exposición fotográfica colectiva en la Plaza de la Revolución de La Habana, que agrupó unos 30 retratos de los diferentes momentos en los cuales Fidel Castro estuvo en ese lugar, uno de sus hijos, Alex Castro, aseguró este jueves que su padre “siempre tuvo sabiduría para enfrentar las dificultades” y “una respuesta en mente”, al ser cuestionado sobre cómo hubiese reaccionado a la crisis que sufre la isla y a la fuerte presión de EE UU para impulsar cambios políticos y económicos en el país caribeño.

“Con una sabiduría tremenda” y con “esa experiencia, esa persistencia; y la disciplina y su lucha por la libertad”, reafirmó Castro al hablar de cómo recordaba a su padre. A la muestra, que formó parte de la conmemoración del centenario, asistió Miguel Díaz-Canel, así como otros representes del Gobierno y el Partido Comunista de Cuba. Díaz-Canel afirmó que Castro “sintetiza los valores y las ideas que hoy sostienen” al pueblo cubano y calificó esta jornada como uno de los días en los que “muy particularmente en Cuba sentimos que Fidel es un país”.

La exposición contó además con fotografías de Liborio Noval, Roberto Chile, Raúl Corrales, Jorge Oller, Raúl Abreu, Juvenal Balán y Gilberto Rabassa, quienes contaron sus experiencias sobre el trabajo con Fidel Castro. “Fidel era muy fotogénico y realmente su estampa, su historia, su figura, su físico (...) lo ayudaban a salir bien en todas las fotografías” relató Chile a EFE, quien por unos 25 años acompañó, desde el audiovisual y la fotografía, a quien fuera una de las figuras políticas más conocidas y controvertidas del siglo XX.

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela consideró que el legado del líder de la Revolución cubana "sigue vivo"

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, impuesta por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero, destacó de Fidel Castro su "compromiso con la dignidad, la justicia social, la soberanía y la unidad de América Latina y el Caribe".

"El presidente Fidel Castro forma parte de los líderes que trascienden el tiempo y permanecen en la memoria colectiva", señaló Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram. Además, dijo que Castro fue un "líder íntegro" que marcó una referencia para los "pueblos libres del mundo". El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSU) consideró que el legado del líder de la Revolución cubana "sigue vivo".

Esta semana ha estado marcada en la isla por diversas actividades centradas en la figura de Fidel Castro y presidentes de países como Rusia, China y Brasil enviaron misivas al Gobierno cubano con motivo de la fecha.

También los sandinistas, en Nicaragua, han celebrado la efeméride, justamente, ante el nuevo monumento instalado en Managua a la memoria de Fidel Castro.

Empleados públicos, militares, policías y miembros de la juventud sandinista se congregaron en la avenida 'De "Bolívar a Chávez', donde fue instalada la enorme escultura de metal, con banderas cubanas y ramos de flores para rendir homenaje a Fidel Castro con ocasión del centenario de su nacimiento.

"Aquí vive Fidel, en su pueblo y en nuestros pueblos y en esta América nuestra, de soles ardientes, de almas intensas, de seres humanos valientes"

"Aquí vive Fidel, en su pueblo y en nuestros pueblos y en esta América nuestra, de soles ardientes, de almas intensas, de seres humanos valientes, que vibramos en los esplendores de nuestros más elevados ideales, sentimientos y lucha por la justicia, por la verdad verdadera, por la paz que exige, que reclama dignidad", expresó la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.

Por su lado, la alcaldesa de Managua, la sandinista Reyna Rueda, dijo que el "comandante Fidel sigue siendo ese faro de inspiración para todos nosotros como militantes, como revolucionarios, que nos inspira a seguir fortaleciendo nuestra paz y nuestra profunda conciencia de nicaragüenses".

Murillo, esposa del copresidente Daniel Ortega, arremetió el martes contra los que critican la escultura que instaló su Gobierno en honor a Castro con motivo del centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana (1926-2016), a los que tildó de "traidores y cobardes", y "que siempre muestran signos de oscuridad profunda, de maldades y malignidades".

Esta semana en la Isla ha estado marcada por diversas actividades centradas en la figura de Fidel Castro

Esta semana en la Isla ha estado marcada por diversas actividades centradas en la figura de Fidel Castro y durante la jornada del jueves, el centenario de su natalicio ha suscitado muestras de homenaje a su figura desde países como Rusia.

Cientos de rusos se reunieron hoy frente a la estatua del líder de la revolución cubana en Moscú, desde donde el líder del Partido Comunista de Rusia (PCR), Yevgueni Ziugánov, dijo que "Fidel Castro es un modelo y un ejemplo a seguir (...) en estos tiempos difíciles, para lograr la victoria sobre las fuerzas más malvadas de la historia".

El presidente ruso, Vladímir Putin, envió a principios de esta semana misivas dirigidas a Raúl Castro y a Díaz-Canel, en las cuales calificó a Fidel Castro como "un símbolo de la libertad, la justicia y el patriotismo tanto para los propios cubanos como para millones de personas en distintos países del mundo".

Por su parte, el presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, también hizo llegar a la Isla un mensaje de felicitación con motivo del centenario del natalicio Castro en el que resaltó su papel "en la cimentación e impulso" de las relaciones bilaterales, que, dijo, "se han convertido en un referente de la cooperación entre países socialistas".

Asimismo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció la víspera "el estímulo" que dio Fidel Castro a su trayectoria política y pidió por que "la fraternidad y la justicia persistan en medio de la adversidad" para el pueblo de Cuba, mediante un mensaje enviado a La Habana a través del intelectual y teólogo Frei Betto.