Díaz-Canel agradece a Rusia por “el apoyo y solidaridad en todos los tiempos”

El mandatario sostuvo un encuentro con Mijaíl Shvydkói, enviado especial Putin a los actos por el centenario del nacimiento de Fidel Castro

La Habana/El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció "el apoyo y solidaridad" de Rusia, durante un encuentro con Mijaíl Shvydkói, enviado especial de su homólogo ruso, Vladímir Putin, a las actividades por el centenario del nacimiento del líder de la Revolución, Fidel Castro (1926-2016).

"Agradecí al Gobierno y pueblo ruso el apoyo y solidaridad en todos los tiempos", escribió este martes el mandatario cubano en las redes sociales tras recibir Shvydkói, quien además participó la víspera en la inauguración de la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH), que este año está dedicada a Rusia como país invitado de honor.

En ese acto, el representante especial del presidente ruso para la cooperación cultural internacional leyó un mensaje de Putin dirigido a Díaz-Canel en el que reiteró la "solidaridad invariable" de Rusia con Cuba.

Putin afirmó que "en Rusia honran la sagrada memoria de Fidel Castro" y resaltó su "contribución inmensa a la construcción de las multifacéticas relaciones de socios entre La Habana y Moscú"

El mandatario ruso también afirmó en su carta que "en Rusia honran la sagrada memoria de Fidel Castro", y resaltó su "contribución inmensa a la construcción de las multifacéticas relaciones de socios entre La Habana y Moscú".

A la visita de Shvydkói, se sumará la de una delegación de la Cámara Cívica de Rusia portadora de una donación de botiquines, linternas, memorias USB y alimentos, que también asistirá a la Feria del Libro y los actos conmemorativos por los 100 años de Fidel Castro, según informaron medios estatales de la Isla.

Desde enero, Cuba solo ha recibido al petrolero ruso Anatoly Kolodkin, que en abril trajo unas 100.000 toneladas de crudo como ayuda humanitaria, la cual alivió unos quince días la aguda crisis energética que padece la Isla, agravada por el cerco petrolero aplicado por el Gobierno de EE UU desde inicios del año que impide la adquisición de combustibles.

Ese corte de las importaciones de petróleo ha provocado un desabastecimiento de combustibles que ha recrudecido los prolongados apagones diarios y ha generado una parálisis casi total de la economía, además de impactar los servicios básicos.