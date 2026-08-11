China defiende que su cooperación con Cuba es "abierta y legítima" tras las sanciones de EE UU

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y su homólogo chino, Xi Jinping, en una imagen de archivo.

Los presidentes chino y ruso envían cartas a Cuba por el centenario de Fidel Castro

Pekín/La Habana/El Gobierno chino pidió este lunes a Estados Unidos que levante "cuanto antes" las sanciones y el bloqueo contra Cuba y defendió que su cooperación con La Habana es "abierta y legítima", después de que Washington impusiera medidas contra entidades y funcionarios cubanos por sus vínculos militares con países como China y Rusia. El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun recomendó anoche en un comunicado a Washington que deje de "verter basura una y otra vez sobre otros".

Guo aseveró que la cooperación entre China y Cuba es "abierta, transparente y legítima", en respuesta a una pregunta sobre las nuevas sanciones unilaterales estadounidenses contra empresas y ciudadanos cubanos. "China seguirá apoyando firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera", agregó el vocero.

Estados Unidos sancionó el pasado jueves a cinco entidades estatales y ocho funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, a los que acusa de facilitar la cooperación militar con adversarios de Washington y la adquisición de armamento destinado al Ejército de la Isla.

Entre los sancionados figuran también los agregados militares cubanos en Rusia, Mónica Milián Gómez, y en China, Waldo Pérez Cortés, así como responsables de empresas vinculadas al aparato militar cubano.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Cuba utiliza su aparato militar y de inteligencia para espiar a Estados Unidos y sirve de plataforma para que adversarios de Washington como Rusia, China e Irán lleven a cabo operaciones contra el país.

Pekín ya había defendido en los últimos meses su cooperación con Cuba como "legítima y transparente" frente a acusaciones estadounidenses sobre actividades de inteligencia o bases militares cerca del territorio de EE UU.

Putin calificó a Fidel Castro como un “símbolo de la libertad, la justicia y el patriotismo tanto para los propios cubanos como para millones de personas en distintos países del mundo”

Por otra parte, el secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin, enviaron este lunes mensajes de felicitación al Gobierno de Cuba con motivo del centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.

Los mensajes fueron dados a conocer durante un coloquio dedicado a la figura de Castro que se celebra en La Habana desde esta jornada hasta el próximo día 13, cuando se cumplan los 100 años del nacimiento de quien fuera el presidente de la Isla por casi medio siglo y una de las figuras políticas más conocidas y controvertidas del siglo XX.

En sus misivas, dirigidas al ex presidente cubano y hermano de Fidel, Raúl Castro, así como al mandatario actual de la Isla, Miguel Díaz-Canel, Putin calificó a Fidel Castro como un “símbolo de la libertad, la justicia y el patriotismo tanto para los propios cubanos como para millones de personas en distintos países del mundo”.

Las cartas leídas por el enviado especial del presidente ruso para la cooperación cultural, Mijaíl Shvidkói, señalan, además, que “en Rusia, Fidel Castro siempre ha gozado del sincero respeto” pues "él hizo una inmensa contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas entre nuestros países”.

Añadió que “en Rusia honran la sagrada memoria de Fidel Castro”, a quien calificó de “amigo fiel y fiable” de su país y reiteró, su “solidaridad de siempre con el pueblo cubano”.

“El legado de Fidel quedará para la historia”, añadió el mandatario chino en su carta

Por su parte, el miembro del Comité Central del PCCh y jefe de su Departamento Internacional, Liu Haixing, leyó en la jornada de inauguración del coloquio la misiva enviada por Xi Jinping, en la que destacó el papel de Castro "en la cimentación e impulso de las relaciones de la Isla con China" que “se han convertido en un referente de la cooperación entre países socialistas”.

“El legado de Fidel quedará para la historia”, añadió el mandatario chino en su carta.

Rusia y China han sido por décadas aliados tradicionales del Gobierno cubano. Ayer, Díaz-Canel agradeció a China un nuevo donativo de 5.000 sistemas fotovoltaicos recién llegado a la Isla para paliar la grave crisis energética que padece el país caribeño.

El presidente chino, Xi Jinping, aprobó en enero una ayuda a Cuba que incluye la asistencia financiera de 80 millones de dólares y 60.000 toneladas de arroz. En 2024, China ya había concedido otra donación de 100 millones de dólares a la Isla.

Rusia, por su parte, envió en marzo pasado a Cuba el buque Anatoly Kolodkin, un barco sancionado por Estados Unidos que cargó alrededor de 730.000 barriles de petróleo que aliviaron la tensa situación energética por unos 15 días. El de ese tanquero ha sido el único cargamento de petróleo que ha recibido el país caribeño en los últimos meses, en medio de la grave situación energética.