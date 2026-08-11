Nicaragua instala una estatua de Fidel Castro por su centenario y Vietnam regala a Cuba 100 billones de dongs

El monumento, de 13 metros de alto, será levantado en medio de un bosque de 'arbolatas' rosados creados por la copresidenta Rosario Murillo

Madrid/El Gobierno de Nicaragua informó este martes que instalará una escultura en homenaje al fallecido Fidel Castro Ruz (1926-2016), con motivo del centenario de su nacimiento, este próximo 13 de agosto.

El monumento consiste en una enorme imagen a cuerpo completo del ex mandatario en metal, de 13 metros de alto, rodeada por un bosque de árboles, también metálicos y de color rosado, que la población llama despectivamente "arbolatas" o "chayopalos", en alusión a la copresidenta del país, Rosario Chayo Murillo, esposa de Daniel Ortega e inspiradora de lo que se llama oficialmente "árboles de la vida". La escultura será instalada dentro de un parque de entretenimiento al lado de la sede del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y frente a la Asamblea Nacional.

Rosario Murillo anunció a través de los medios oficiales que se está instalando “con mucho honor y orgullo, en la avenida de Bolívar a Chávez, honrando al jefe de la revolución americana y caribeña, el comandante Fidel Castro Ruz, que estuvo con nosotros, que visitó Nicaragua y que inspiró las luchas revolucionarias”.

Murillo añadió que la inauguración de la escultura forma parte de otros homenajes a Fidel Castro en Nicaragua, que incluirán actividades en universidades y en diferentes municipios.

El monumento consiste en una enorme imagen a cuerpo completo del ex mandatario en metal, de 13 metros de alto, rodeada por un bosque de árboles, también metálicos y de color rosado

En el otro lado del planeta y con motivo del mismo centenario, el Comité Central de la Cruz Roja de Vietnam, en coordinación con la Embajada de Cuba en Hanói, celebró este 11 de agosto una ceremonia para hacer entrega de 100.000 millones de dongs vietnamitas. La elevada cifra se explica por la fuerte devaluación de la moneda vietnamita: un dólar equivale actualmente a unos 26.000 dongs. Sin embargo, se trata de un monto significativo: unos 3,82 millones de dólares.

La suma fue recaudada mediante la campaña del Mes Humanitario 2026 para apoyar al pueblo cubano, según los medios oficiales.

La presidenta del Comité Central de la Cruz Roja de Vietnam, Do Thi Thu Thao, recordó durante la ceremonia la visita de Fidel Castro a la zona liberada de la provincia de Quang Tri en 1973 y sus palabras: "Por Vietnam, Cuba está dispuesta a derramar hasta su propia sangre".

Thao reconoció que el pueblo de la Isla ha continuado enfrentando muchas dificultades en su vida cotidiana durante los últimos años y quiso subrayar que la ayuda no constituye únicamente un apoyo material, sino también “la gratitud del pueblo vietnamita hacia el cubano”.

Thao reconoció que el pueblo de la Isla ha continuado enfrentando muchas dificultades en su vida cotidiana durante los últimos años

El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, presente en la ceremonia, agradeció el gesto y señaló que la ayuda llega en momentos en que la Isla enfrenta numerosas dificultades, por lo que contribuirá a aliviar su impacto sobre la vida de los cubanos.

Polanco también recordó el programa puesto en marcha en 2025 por el Comité Central de la Cruz Roja de Vietnam y el Frente de la Patria de Vietnam, que cerró con más de 23,3 millones de dólares recaudados para “apoyar al pueblo cubano”.

El embajador cubano entregó al Comité Central de la Cruz Roja de Vietnam una obra titulada Fidel Castro Ruz – Cuba en el corazón del pueblo vietnamita, compuesta por más de 6.600 pequeñas fotografías.

No han sido estos los únicos gestos internacionales para homenajear al ex gobernante cubano en su centenario. El Gobierno de la Ciudad de México ha decidido construir unas estatuas de Fidel Castro y Che Guevara, similares a otras que habían decidido retirarse de la demarcación Cuauhtémoc, por haberse instalado de manera “irregular” y “sin permisos” oficiales.

Se trata en realidad de un desacuerdo ideológico entre los dirigentes de la capital mexicana. La delegada de Cuauhtémoc es liberal, mientras la jefa del Gobierno de la ciudad apoya al régimen cubano y está en la misma línea que la presidenta del país Claudia Sheinbaum.