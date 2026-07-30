El Gobierno de la Ciudad de México construirá otras estatuas de Fidel Castro y Che Guevara

La alcaldesa de Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega con las estatuas de Fidel Castro y Che Guevara.

Ciudad de México/El Gobierno de la Ciudad de México ha decidido construir unas estatuas de Fidel Castro y Che Guevara, similares a las que la alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ordenó retirar en julio pasado del parque Jardín Tabacalera al asegurar que fueron instaladas de manera “irregular” y “sin permisos” oficiales.

La jefa de Gobierno capitalina Clara Brugada decidió que, una vez terminadas, se instalarán "en otro punto de la ciudad”, para evitar “problemas”.

Según Rojo de la Vega, elegida por una coalición opuesta al oficialismo que gobierna en la capital y en el país, la colocación de las figuras en 2018 no contó con la documentación necesaria del Comité de Monumentos y obras artísticas en espacios públicos y el proceso para la instalación nunca fue completado.

Rojo de la Vega confirmó a este diario que su alcaldía no cuenta con “un solo papel” que autorice la presencia de las estatuas en el parque. Las figuras “quedaron bajo el resguardo irregular de un trabajador de la alcaldía sin que existiera ningún antecedente legal para eso”, por lo que los Servicios Urbanos de la demarcación retiraron los monumentos, subrayó.

Imagen del Monumento Encuentro parque Jardín Tabacalera hasta antes de julio de 2025. / Expediente

Brugada reconoce que algunos vecinos y Rojo de la Vega no estuvieron de acuerdo en mantener las estatuas; sin embargo, aseguró, hay ciudadanos que respaldan la permanencia de los monumentos y “nosotros, como Gobierno de la ciudad, sí estamos de acuerdo y vamos a hacerlo”.

Las esculturas retiradas del parque Jardín Tabacalera, conocidas oficialmente como Monumento Encuentro, fueron realizadas por el escultor Óscar Ponzanelli. En 2019 las estatuas fueron reinstaladas en el mismo sitio luego de que se las retirara también por irregularidades en el proceso, pero entonces tampoco se siguió el procedimiento correcto. Ahora, comunicó la alcaldía, serán resguardadas y se valorará enviarlas a otro destino.

14ymedio publicó en 2024 un reportaje sobre el monumento durante su estadía en la zona céntrica de la capital. La obra había sufrido vandalismo –fueron bañados en pintura blanca– y servido de tendedero para quienes se lavan en la fuente del parque.

“Para mí es una aberración tener estas estatuas aquí. Tenemos infinidad de héroes nacionales, para qué vamos a tener a estos individuos, si Castro fue un dictador”, contaba entonces a este diario un vecino del barrio. Otro, atraído por la conversación, contestaba: “¿No deberían estar en otro lado? En Cuba, por ejemplo?”

Por el momento, no obstante, Castro y el Che siguen en algún depósito de la alcaldía. Quedan en el parque un banco vacío y dos manchones sobre los travesaños: son la huella, ni épica ni heroica, de la expulsión.