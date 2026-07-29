Fallece el escritor Plinio Apuleyo Mendoza, amigo de García Márquez y duro crítico de Fidel Castro

También periodista y diplomático, tuvo la honestidad intelectual de revisar sus propias convicciones cuando la realidad dejó de parecerse a la promesa

La Habana/El escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, fallecido este martes a los 94 años, desarrolló una prolífica carrera como periodista, novelista, ensayista y diplomático. Nacido en el municipio de Toca, en el departamento de Boyacá (centro), el 1 de enero de 1932, perteneció a una generación de intelectuales latinoamericanos que creyó que la revolución podía transformar el destino del continente.

Así, viajó por la Unión Soviética, recibió con entusiasmo el triunfo de la Revolución cubana y se incorporó a la recién fundada agencia Prensa Latina, donde asumió la dirección de la oficina de Bogotá mientras un joven Gabriel García Márquez trabajaba en las sedes de La Habana y Nueva York.

Sin embargo, Mendoza tuvo también la honestidad intelectual de revisar sus propias convicciones cuando la realidad dejó de parecerse a la promesa. La deriva autoritaria del castrismo y el fracaso de muchos de los proyectos revolucionarios que había apoyado lo llevaron a una profunda transformación política. Con el paso de los años se convirtió en uno de los críticos más firmes del régimen cubano, del autoritarismo y de los dogmas que durante décadas dominaron buena parte de la izquierda latinoamericana.

En los últimos años mantuvo una relación cercana con activistas, periodistas y opositores cubanos

Esa evolución lo acercó a unos y lo distanció de otros, pero nunca debilitó su vocación por el debate público. Discutía con vehemencia, polemizaba desde sus columnas y defendía sus ideas sin buscar refugio en la corrección política ni pedir disculpas por ellas. Fruto de esa actitud fue Manual del perfecto idiota latinoamericano, escrito junto a Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, un ensayo que, desde la ironía y la provocación, desmontó muchos de los lugares comunes que durante décadas marcaron el debate político de la región.

En los últimos años mantuvo una relación cercana con activistas, periodistas y opositores cubanos, a quienes encontraba con frecuencia en conferencias, presentaciones de libros y encuentros celebrados en Madrid y otras capitales latinoamericanas. Era evidente su preocupación por el futuro de la Isla y escuchaba siempre con respeto y atención los testimonios de quienes habían sufrido la represión o el exilio. Aquellas conversaciones reforzaron una convicción que Mendoza había reforzado con el pasar del tiempo: la defensa de la democracia y las libertades no admite excepciones ideológicas ni justificaciones en nombre de ninguna revolución.

A lo largo de su trayectoria ocupó, entre otros cargos, las embajadas de Colombia en Portugal e Italia y dejó una extensa obra literaria y periodística. "Murió Plinio Apuleyo Mendoza, un ser excepcional, el periodista, el escritor, el humanista, el liberal, el crítico, el soldado de la democracia, el defensor de los soldados. Soy deudor de su apoyo de tantas horas", escribió el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) en X.

"Estamos ante uno de los grandes de la literatura, de los grandes del periodismo, de los grandes de la polémica política, no solamente en Colombia sino en América Latina"

En 2021, el entonces presidente, Iván Duque (2017-2022), le impuso la Orden de Boyacá, la máxima condecoración que otorga el Estado colombiano, en reconocimiento a una trayectoria que, según afirmó en ese momento, llevó "el nombre de Colombia en alto" tanto en el ámbito diplomático como en el cultural.

"Estamos ante uno de los grandes de la literatura, de los grandes del periodismo, de los grandes de la polémica política, no solamente en Colombia sino en América Latina. Y por eso, como presidente de la República, me complace, me honra entregarle esta merecida distinción de la Orden de Boyacá", expresó entonces Duque.

Entre sus obras más reconocidas figura El olor de la guayaba, un libro de conversaciones escrito junto a García Márquez, que se convirtió en una referencia para conocer la vida y el proceso creativo del nobel colombiano. También publicó las novelas Años de fuga, galardonada en 1979 con el Premio Plaza y Janés; Cinco días en la isla (1997), y Entre dos aguas (2010).