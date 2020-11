Activistas indignados por una Ley de Bienestar Animal que no incluya sus demandas

Frustración, indignación y molestia son las sensaciones por las que han transitado los protectores de animales en Cuba durante las últimas horas. Este miércoles la televisión nacional ofreció detalles sobre el Decreto Ley de Bienestar Animal que debería aprobarse este noviembre pero que no incluye muchas de las exigencias de los activistas, algo que consideran un "irrespeto" a la causa protectora.

Aunque el texto íntegro del proyecto de legislación no ha sido difundido, este miércoles por la tarde varios funcionarios del Ministerio de la Agricultura participaron en un programa en el Canal Habana para hablar sobre el tema, poco después de que el Ministerio de la Agricultura difundiera en su sitio digital una convocatoria a enviar comentarios sobre los acápites generales que contendrá la normativa, pero sin precisar detalles.

Las declaraciones de los funcionarios hacen temer a los activistas que los reclamos del movimiento protector no serán incluidos en la legislación o que el Decreto sea solo una formalidad para acallar las críticas públicas. Una desconfianza que se ve apoyada también por la arremetida contra los líderes de la comunidad que han llevado a cabo en las últimas semanas varios voceros oficiales.

Una desconfianza que se ve apoyada también por la arremetida contra los líderes de la comunidad que han llevado a cabo en las últimas semanas varios voceros oficiales

"Vergüenza de decreto ley es lo que van a aprobar, 33 años de lucha no merecen esto", ha sido categórico el activista y fundador del grupo independiente Bienestar Animal en Cuba (BAC), Javier Larrea Fornoso.

Con un calendario legislativo, especialmente recargado tras la entrada en vigor de la nueva Constitución, la Asamblea Nacional cubana se reunió recientemente pero solo discutió leyes relacionadas con el servicio exterior y detalles internos de los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Una oportunidad que los animalistas denuncian como perdida para el debate de una norma que proteja a los animales.

Larrea publicó este jueves un extenso texto en sus redes sociales en el que considera que al movimiento animalista lo han mantenido "al margen" de todo el proceso de creación de la nueva legislación y asegura que es algo que no van a aceptar. "Es mejor que desde ahora escuchen los más de 72 criterios que enviamos hace meses cuando habilitaron un simple correo para eso, sin querer dar la cara", agregó en su escrito.

"Aquí todo el mérito de ese decreto ley es del movimiento animalista cubano, no de ustedes, el mérito es de los protectores, de los Refugios que no reciben ningún apoyo gubernamental, de los grupos de Protección Animal", precisó el joven estudiante de derecho. "Ustedes aquí no han hecho más que reunirse en un local con aire acondicionado para ver de qué forma meten en ese decreto ley lo que les interesa", expresó.

Su texto acumuló en pocas horas decenas de comentarios, la mayoría mostrando preocupación porque la normativa sea parcial, incompleta o deje impune algunas prácticas aupadas por las propias autoridades como el uso sin regular de bueyes de labranza, las peleas en vallas de gallo que promueven algunas altas figuras del Gobierno y el encierro en pésimas condiciones de animales en los zoológicos estatales.

Aquí todo el mérito de ese decreto ley es del movimiento animalista cubano, no de ustedes, el mérito es de los protectores, de los Refugios que no reciben ningún apoyo gubernamental, de los grupos de Protección Animal

Larrea pidió también respeto para la comunidad animalista y lanzó varias preguntas: "¿Qué hicieron con las propuestas que fueron enviadas? ¿Están engavetadas en algún buró del Departamento Jurídico del Ministerio de la Agricultura? ¿Dónde están?" , cuestionó el joven. Las propuestas de la comunidad incluyen desde el fin de los sacrificios con estricnina, hasta la creación de refugios oficiales, pasando por la prohibición de las peleas de perros y la penalización a los maltratadores.

El periodista José Raúl Gallego señaló también en sus redes sociales el poco tiempo entre la publicación de los acápites de la normativa y el plazo final para enviar recomendaciones que ha impuesto el Ministerio de Agricultura. La entidad ha convocado a la población a enviar sus comentarios sobre el tema pero solo entre el 3 y el 10 de noviembre. "¿Qué van a cambiar? ¿De qué servirán los correos que ahora se envíen?", se pregunta el reportero.

Por otro lado, Gallego criticó que no colocan el texto del proyecto legislativo, y que en su lugar, solamente publican los títulos internos sin precisar más detalles. "Esto ha sido otra de las jugadas del régimen cubano (igual que la Constitución, sí) para suprimir el empuje de la parte del movimiento de protección animal que había entendido que es en la calle y con acción como único lograban hacerse escuchar".

Se trata, según el periodista, de "una maniobra para ganar tiempo, mientras intentaban minar desde dentro al movimiento y desacreditar a sus principales líderes usando los canales de YouTube y los perfiles falsos de las redes que emplean con esta finalidad", denunció".

Otros protectores fueron más allá y mostraron su escepticismo inicial. "Decepcionados los que ‘esperaron algo’ el resto estamos en el punto de meta. No esperen nada de un sistema intrínsecamente mentiroso", opinó Tere Nuñez.

________________________