La Aduana cubana planea eliminar los aranceles sobre la importación de paneles solares

La Aduana General de la República planea flexibilizar la importación privada de paneles solares, aseguraron dos fuentes oficiales en un foro debate sobre la generación eléctrica en Cuba realizado en el sitio oficial Cubadebate. Ante las decenas de comentarios que reclamaban facilidades para introducir al país sistemas fotovoltaicos, los directivos de la Aduana y la Unión Eléctrica anunciaron una pronta "eliminación de los aranceles".

El temor a que en el verano regresen los molestos apagones unido a la reciente subida de la tarifa eléctrica han aumentado los reclamos para introducir al país sistemas de generación eléctrica a partir de la energía solar y eólica, que actualmente no se comercializan para el sector residencial ni por cuenta propia.

"¿Por qué la Aduana no flexibiliza la entrada al país de paneles solares y aerogeneradores? Las actuales regulaciones son prohibitivas, si el país está potenciando la generación de electricidad por fuentes ecológicas y renovables, ¿Por qué el pueblo no puede?", reclamó uno de los primeros internautas en dejar un comentario en el foro.

"Estoy muy estresado con la actual situación económica del país y no he tenido medios para poder adquirir uno de esos sistemas, a pesar de tener la solvencia necesaria para ello. Las propuestas de importación a través de importadoras estatales son abusivas", reclama el comentarista que se identifica como BFG.

"Tienen que venir como carga no acompañada y los aranceles son similares a los de pagar la entrada de una planta de diesel, algo que no tiene sentido"

Actualmente, en las regulaciones aduanales solo se permite importar una planta eléctrica, y los paneles solares se consideran igual que una planta de combustión interna. De manera que el arancel para un panel de 900 vatios ronda los 200 pesos. Los de más de 900 y hasta 1.500 vatios, alcanzan un arancel de 500 pesos, una tarifa que se duplica en los que alcanzan los 1.500 vatios y hasta 15 kilovatios.

Por esas limitaciones, los paneles solares en manos privadas son escasos, como reconocen las propias autoridades. En el país se han instalado solo sistemas fotovoltaicos de gestión institucional y que generan un total de 227 megavatios y están conectados al sistema eléctrico nacional, "de ellos 215 MW en 72 parques sincronizados al Sistema Eléctrico y 12 MW instalados en techos y áreas propias de las entidades", detalla el texto de Cubadebate.

Sin embargo, desde hace años se han multiplicado los llamamientos por que se fomente la importación de estos paneles. "Se trata de dispositivos que ocupan bastante espacio y es muy difícil trasladarlos en el equipaje de un pasajero, por lo que tienen que venir como carga no acompañada y los aranceles son similares a los de pagar la entrada de una planta de diesel, algo que no tiene sentido", explica a 14ymedio Amancio Rojas, un campesino de Cienfuegos que lleva años intentando traer paneles solares a la Isla.

"Como mi finca es particular, no soy una persona jurídica sino natural, por lo que debo importar los paneles como mercancía de uso personal y a los costos elevados que le han puesto a todo equipo generador de electricidad. Me sale más barato comprar aquí un generador de petróleo que intentar traer las placas solares", añade.

Para lograr tener en su finca la cantidad de paneles solares que necesita para suministrar energía a su casa, al sistema de regadío y los establos, Rojas debe importar actualmente a través de empresas estatales. "Me dicen que tienen que esperar a tener varias solicitudes del mismo producto porque sino no les resulta rentable importar para un solo campesino", lamenta el agricultor.

"En tanto no se emitan las nuevas normativas será muy complicado la importación para particulares. Pero si quiere ganar tiempo puede acercarse a la Empresa Energoimport, que es la importadora de la UNE, y comenzar a tantear esto, quién sabe si en el más corto plazo pueda lograr la importación de sistema fotovoltaico", reconoce Alejandro, otro de los empleados estatales que participó en el foro.

"Las personas naturales pueden realizar la importación de sistemas fotovoltaicos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 345/2019 pagando el correspondiente arancel"

Los trabajadores de la Unión Eléctrica señalan a la Aduana como responsable de las actuales limitaciones. "No es a la UNE a la que le corresponde el tema", subraya Jorge Nilo, de la filial villaclareña del monopolio estatal.

"No existe ningún tipo de prohibición para la importación de paneles solares", insiste la Aduana. "Las personas naturales pueden realizar la importación de sistemas fotovoltaicos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto ley 345/2019 pagando el correspondiente arancel", advierte. Sin embargo, la legislación mencionada hace referencia fundamentalmente a la importación de estos dispositivos por parte de personas jurídicas.

"Con independencia de que no está reflejado en la lista de los artículos que se permiten importar por las personas naturales, la Aduana General de la República permite la importación de estos sistemas. Ya hay experiencias de personas que lo han importado en los últimos meses", añade en su respuesta la entidad.

Elaine, una empleada de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure) que participó en el foro aseguró ante los reclamos de los comentaristas que "hoy no existe prohibición alguna para la importación de sistemas fotovoltaicos. La Aduana permite su entrada por la vía de pasajeros como carga acompañada y no acompañada".

"En las próximas semanas se debe aprobar una norma que incrementa los incentivos para su importación como la eliminación de aranceles", detalla Elaine, sin precisar fecha ni más especificaciones sobre el contenido de la nueva legislación.

Elaine añade que actualmente se puede realizar la importación a través de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC). "Adicionalmente las cadenas de tiendas trabajan para próximamente abrir tiendas especializadas que comercialicen estas tecnologías".

