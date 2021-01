Aerocuba ofrece vuelos de rescate por 500 dólares para los viajeros varados en la Isla

La compañía estadounidense de chárter Aerocuba ha anunciado vuelos "de rescate" para los viajeros que quedaron atascados en la Isla tras la cancelación de multitud de rutas a Estados Unidos, México, Panamá, Haití, República Dominicana y Bahamas. La agencia ha puesto a la venta boletos a 499 dólares para los días 8, 9, 10, 15 y 16 de enero, que saldrán de la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí hacia Miami para que los afectados "puedan retornar a su casa", según confirmó a 14ymedio la empresa.

La oferta se dirige a "aquellos que están varados en Cuba, que volaron con las aerolíneas en el mes de diciembre, como es el caso de American Airlines, JetBlue, Southwest o compañías de vuelos chárter, y no pueden salir de Cuba porque no han resuelto su boleto de regreso La Habana-Miami, porque estas aerolíneas no han ido a recoger a sus pasajeros, o no han puesto vuelos de protección como puso Aerocuba para sus pasajeros", dijo Yuniel Alonso, director de la compañía de vuelos chárter.

"Estos vuelos de rescate no tienen nada que ver con los vuelos de protección que estamos enviando desde el primero de enero hasta el 12 de enero para traer nuestros pasajeros que volaron en el mes de diciembre con Aerocuba"

Las reservas pueden realizarse presencialmente en la oficina de Paseo y 19, en Plaza de la Revolución, La Habana o a través de un familiar residente en EE UU que pueda acercarse a un local de de la agencia de viajes Cubamax. En ese caso, el encargado de hacer la reserva debe tener la información del pasaporte del viajero y el titular no necesita presentar el boleto físico en La Habana.

Los vuelos solo saldrán desde la capital, por lo que quienes se encuentren en otras provincias deberán desplazarse.

"Estos vuelos de rescate no tienen nada que ver con los vuelos de protección que estamos enviando desde el primero de enero hasta el 12 de enero para traer nuestros pasajeros que volaron en el mes de diciembre con Aerocuba", indicó Alonso.

El martes, el caos se instaló en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, cuando cientos de pasajeros afectados por las restricciones de viaje anunciadas por el Gobierno cubano la pasada semana se plantaron para exigir soluciones.

Los viajeros se amontonaron sin guardar distancia alguna en medio de un adverso escenario epidemiológico.

Este jueves, en su conferencia diaria, el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología, anunció que el miércoles se confirmaron 314 positivos en la Isla, lo que actualmente sitúa en 13.479 los casos activos, de los que 3.820 están ingresados.

De este total, 205 son contactos de casos confirmados, 75 tienen fuente de infección en el exterior y 34 son de origen indeterminado.

________________________