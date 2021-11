Aerovaradero se abre al sector privado para resolver el colapso de su servicio de paquetería

El colapso de la paquetería enviada desde el extranjero a través de Aerovaradero ha llevado al Gobierno a buscar soluciones externas. Desde este lunes 15 hasta el próximo 24, está abierto un plazo de licitación pública para que cualquier tipo de empresa, estatal o privada, cooperativa o de capital mixto pase a gestionar los servicios logísticos.

Según una nota informativa difundida por la prensa oficial, el objetivo es automatizar y disminuir los tiempos de entrega de la paquetería que llega a Cuba. Las empresas que se presenten deben entregar sus proyectos para participar "a partir de la nacionalización de la mercancía, en la facturación, citación y distribución de mercancías a domicilio y los puntos más cercanos de los clientes".

Los interesados deben tener "proyectos novedosos para la automatización de procesos de carga e información a la población, entre otros", dice el comunicado de Aerovaradero, que aspira así a resolver mediante lo que llama entidades transitarias el problema de reparto que acumula. A principios de octubre, ya había en torno a un millón de paquetes amontonados en almacenes estatales, buena parte de ellos desde hacía más de un año, aun cuando el plazo máximo de entrega establecido por la empresa estatal es de 30 días.

Los aspirantes deben entregar con el proyecto los datos personales y jurídicos del interesado, el nombre si es pertinente, una descripción de las actividades, plan de negocios y uso de la tecnología. También es necesario que se entregue el objeto social aprobado y la documentación que ampare la actividad conforme a la legalidad o los acuerdos firmados en caso de uso de subcontratas.

Las ofertas serán leídas el 25 de noviembre por la comisión que la estatal de carga aérea designará para elegir a los ganadores y el resultado se dará a conocer el día 30 de este mes a través de la web de la empresa. Aerovaradero sostiene que el proceso de licitación se regirá por los principios de transparencia, igualdad y publicidad, como se suele hacer en este tipo de concursos públicos en todo el mundo.

El proceso llega dos meses después de que el mismo primer ministro, Manuel Marrero, alertara del preocupante volumen de paquetes sin entregar y prometiera una "solución definitiva". El funcionario sorprendió exculpando tanto a EE UU y el bloqueo como al covid-19 de los problemas de distribución de la carga y pidió que se actuara debidamente para poner punto final a los atrasos.

Según el alto funcionario, el centro de dirección creado en el Ministerio de Transporte para ayudar a resolver el asunto ya había dado "muy importantes resultados" y empresas que distribuían diariamente entre 1.000 y 2.000 bultos diarios pasaron a entregar 19.000.

Pero la noticia, difundida también en la cuenta de Facebook de la compañía estatal, no ha calmado los ánimos de los muchos cubanos que esperan con ansiedad paquetes desde el exterior. En un momento en que la escasez está alcanzando picos no vistos desde hace décadas, la ayuda que miles de personas reciben de sus familias en el exterior no está llegando ni en tiempos que exceden lo racional.

"La verdad es que no sé cómo pueden tener tan poca vergüenza. Dar por cumplido vuestros planes cuando todo es una gran mentira . He mandado dos bultos a mi familia que llegaron a Cuba en Junio. Supuestamente estaban en el almacén de 10 de octubre y a día de hoy aún figuran allí", reprochaba una usuaria.

Otra comentarista hizo referencia a uno de los problemas más denunciados por los clientes cubanos, tanto en Aerovaradero como en Correos. "Bueno espero que se acaben los robos, porque acabaron con mis bultos".

Y no faltó quien aplaudió que el sector privado pueda entrar en el negocio: "Felicidades. De verdad una decisión muy buena integrar el sector privado a su empresa, lo mejor que han hecho en su historia. Pronto se verá una mejora sustancial".

