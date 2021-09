Agobiadas por el covid, las ciudades históricas de Cuba, Trinidad y Baracoa, lanzan un SOS

El colapso sanitario que han sufrido en días pasados varias ciudades de la Isla por el covid-19 ha llegado a dos de las primeras villas fundadas en Cuba. Desde Baracoa, en Guantánamo, y Trinidad, en Sancti Spíritus, llegan decenas de mensajes de auxilio y denuncias de la falta de capacidad para la atención médica.

Esteban, quien vive en el municipio espirituano, cuenta a 14ymedio que no puede creer las cifras de contagios que, oficialmente, se notifican en la provincia y sostiene que no reflejan la realidad, ya que en los últimos días han habilitado cuatro centros de aislamiento. "¿Si la situación está tan controlada, por qué tantos albergues?", se pregunta.

Según cifras oficiales divulgadas por el Ministerio de Salud, en los últimos siete días se han notificado en el municipio de Trinidad 338 casos positivos y cinco fallecidos por covid-19

Según cifras oficiales divulgadas por el Ministerio de Salud, en los últimos siete días se han notificado en el municipio de Trinidad 338 casos positivos y cinco fallecidos por covid-19, muy por debajo de la percepción de los residentes.

Hace una semana, la sobrina de Esteban, que está vacunada, comenzó a presentar síntomas de covid-19. "Fue al hospital y estuvo seis horas sentada esperando que la atendieran. Después de ese tiempo los médicos le dijeron que se fuera para su casa, que ellos irían a hacerle el PCR. Eso fue hace 4 días y aún no han ido", asegura.

"Necesitamos ayuda, los trinitarios estamos pasando por un momento terrible. Estamos enfermos y nos mandan a casa a medicarnos con gotas de Nasalferón, que ni siquiera aparecen", denuncia Leticia, que asegura que no se hacen pruebas PCR en la ciudad, donde reside.

La impotencia y el desamparo han provocado una tromba de denuncias a través de las redes sociales, única vía que encuentran muchos para pedir ayuda a la desesperada.

"Necesitamos mejor atención a los enfermos que pasan el covid en las casas y no van ni los médicos a preocuparse por su salud", reclama Yaíma. "Por favor, hagan algo por Trinidad que está olvidada por todos los Gobiernos", se queja María, otra residente que, además de cuestionar las cifras oficiales de fallecidos, reclama a las autoridades por algunos de los consultorios médicos que permanecen cerrados.

En la misma línea, Carlos señala el colapso al que ha llegado Salud Pública: "Las personas están en sus casas enfermas y no va nadie, parece que no les preocupa nada. Esta es una muy dura realidad que vivimos hoy los trinitarios".

En el municipio de Baracoa, los casos comenzaron a aumentar en el reporte oficial hace dos semanas. Allí, solo en los últimos siete días, se registraron 23 fallecimientos y 1.864 positivos.

En Baracoa han aumentado los casos entre menores y, lo que es peor, los considerados de "alto riesgo", por lo que "han disminuido las capacidades hospitalarias"

Según la versión oficial, el repunte en Baracoa se debe, como en todo el mundo, a la circulación de la variante Delta en todos sus consejos populares, pero también "al incumplimiento de las medidas de control de los protocolos". Además, han aumentado los casos entre menores y, lo que es peor, los considerados de "alto riesgo", por lo que "han disminuido las capacidades hospitalarias".

Los propios pacientes o sus familiares han denunciado a través de varios videos compartidos en Facebook que los enfermos han tenido que esperar más de un día en las afueras del Policlínico Comunitario Hermanos Martínez Tamayo para ser trasladados a un centro de aislamiento.

"No hay transporte para trasladarnos hacia Guantánamo y en el municipio de Baracoa no hay capacidad para ingresarnos tampoco", denunció el pasado lunes un paciente con covid-19, que afirmó, además, que junto a él se encontraban otros 300 positivos y no "había medicamentos" para ninguno.

En el caso de los niños, muchos no habían podido recibir un tratamiento porque tampoco contaban con un medio de transporte hasta la capital provincial. Según un sanitario que fue registrado en otro de los videos divulgados en redes sociales, los menores de edad solo reciben tratamiento contra el covid en el Hospital Pediátrico Pedro Agustín Pérez, ubicado en el municipio de Guantánamo a 80 kilómetros de Baracoa.

