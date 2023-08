Agosto no da tregua a los cubanos: los apagones se multiplican por toda la Isla

Un año más, justo en la época que registra las más altas temperaturas, los cubanos se enfrentan a la escasez creciente de energía y, con ella, a los temidos apagones. Para este mismo miércoles, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronostica un déficit de 430 megavatios, al haber una disponibilidad de 2.650 MW y una demanda máxima de 3.080 MW, por lo que la "afectación" será de 500 MW en horario pico.

El martes, avisó la estatal, "se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación durante todo el día", hasta que se restableció la "afectación" a las 3:52 horas de la madrugada, una situación que coincidió con una jornada de elevadas temperaturas tanto diurnas como nocturnas.

"Nos vamos a quedar sin refrigeradores. Uno de los dos que tengo dió bateo y lo tuve que descongelar para que prendiera. A mi vecina le pasó lo mismo, pero con unos golpecitos la máquina volvió a encender", cuenta a este diario un residente de Cayo Hueso en Centro Habana , que este martes sufrió hasta seis apagones. "Para colmo, esta mañana van dos", dice hoy, con poca esperanza de que la situación cambie.

Otra habitante del mismo barrio relata a 14ymedio el calvario por el que tuvo que pasar cuando visitó este miércoles el policlínico Joaquín Albarrán, del propio municipio, para hacerse un electrocardiograma. Tampoco había servicio eléctrico en el lugar.

"Escuché a un doctor decirle a su paciente que no podía tomarle la presión si no venía la luz"

"Cuando llegué había corriente, pero como a los 20 minutos se fue", dijo la mujer que presenció a los médicos trabajando sin electricidad. "Escuché a un doctor decirle a su paciente que no podía tomarle la presión si no venía la luz. Eso me pareció raro porque los tensiómetros que he visto son manuales o de pilas".

A pesar de no saber con precisión a qué hora se restablecería el servicio –imprescindible para realizar electrocardiogramas–, ella decidió esperar. "Si me iba y volvía la luz, habría pasado todo ese trabajo por gusto".

En su casa, la situación no distaba mucho de la del hospital. "Cuando llegué no había servicio tampoco, pero enseguida llegó. Ahora hay que aprovecharlo mientras dure", razonó.

Centro Habana no es la única zona que sufre las consecuencias de la crisis de combustible y los fallos de la infraestructura eléctrica. Esta semana, el municipio de Playa ha sido también uno de los más afectados.

En las redes sociales, los ciudadanos inconformes ya han proferido quejas e insultos contra la Unión Eléctrica por los frecuentes cortes y la inconstancia del flujo eléctrico. "Llevo 9 horas en apagón. Así no se puede vivir", alegaba uno mientras otro denunciaba el corte en horario de la noche: "Le ronca que no tengamos corriente en horario estelar".

En su informe de este miércoles, la UNE anunciaba también la salida del sistema nacional de la termoeléctrica Santa Cruz (Mayabeque), la unidad 6 de Nuevitas, la 3 y la 5 de Renté y la 2 de Felton. Otras unidades se encuentran en reparación y una de las patanas que producen energía desde los puertos estaba inhabilitada por falta de combustible.

En menos de dos horas, esta mañana la Unión Eléctrica había reportado la explosión de tres transformadores en los municipios capitalinos de Plaza de la Revolución, Habana del Este y Arroyo Naranjo. Apenas momentos antes –en la madrugada– había logrado estabilizar las averías del día anterior.

La gente se pregunta la pertinencia de "bancarizar" un país que no puede generar los kilovatios suficientes para mantener en funcionamiento los cajeros

Algunas de las preocupaciones de los ciudadanos se traducen en problemas más globales que escapan al contexto hogareño. La gente se pregunta, por ejemplo, la pertinencia de "bancarizar" un país que no puede generar los kilovatios suficientes para mantener en funcionamiento cajeros, dispositivos de cobro electrónico o ventanillas de banco. "Querer bancarizar sin corriente es como construir sobre el agua", asegura una usuaria que no le ve futuro a la medida, por mucho que se la "vendan" en Televisión Cubana.

Hace exactamente un año, en agosto de 2022, cientos de habitantes de Nuevitas (Camagüey) se manifestaron contra los largos apagones que afectaban al pueblo. El suceso ha sido uno de los más grandes desde las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021.

Este verano tampoco ha estado exento de manifestaciones populares. A finales de este julio, una docena de residentes de Centro Habana bloquearon el tráfico de Belascoaín y San Lázaro en protesta por las carencias en los servicios de agua y electricidad.

El rapero Eliexer Márquez El Funky, que compartió video del evento en sus redes sociales, explicó que los vecinos llevaban "más de tres días sin luz" y que no se moverían hasta que las autoridades se hicieran cargo del problema. Algunos usuarios, sin embargo, aseguraban que los días sin servicio ascendían a diez.

Ante la situación que ya se ha vuelto insoportable, unos ciudadanos deciden alzar la voz y otros simplemente se rinden ante la imposibilidad de salir adelante en un país sin garantías de bienestar. "Es muy difícil estar tranquilo aquí, uno va corriendo delante y los problemas van detrás, persiguiéndote. No hay escapatoria".

