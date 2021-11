El sacerdote cubano Alberto Reyes estará en la Marcha Cívica pese a la prohibición

El sacerdote camagüeyano Alberto Reyes, que se ha manifestado en multitud de ocasiones contra el Gobierno cubano, ha difundido un video en el que afirma haber sido advertido de que serán detenidos los religiosos como él que participen en la Marcha Cívica por el Cambio convocada por el colectivo opositor Archipiélago.

"Han llamado de la Oficina de Asuntos Religiosos para informar de que tienen conocimiento de la intención del padre Ronaldo Montes de Oca, Castor Álvarez Devesa y mía de participar en la manifestación del 15 de noviembre junto a nuestro pueblo y que ellos informan que si nosotros participamos en esta manifestación vamos a ser detenidos", explica mirando a cámara.

El religioso rechaza por esto echarse atrás e indica que su función es, precisamente, la de estar junto a los ciudadanos que reclaman libertad. "Somos sacerdotes para predicar el Evangelio, y el Evangelio de Jesucristo habla de libertad, habla de justicia y habla de verdad, esto que nuestro pueblo está pidiendo. Si ser detenidos es el precio por ser coherentes con la predicación del Evangelio, sea", acepta.

Reyes confirma que este lunes saldrá a apoyar el 15N. "Dios mediante, mañana [por hoy] estaremos acompañando a nuestro pueblo por nuestras calles, que todavía están presas", concluye.

Fuentes vinculadas a la Iglesia Católica sostienen que la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba, Caridad Diego Bello, ha dicho al respecto: "Ni amnistía, ni indulgencia. No habrá mano blanda con sacerdotes o religiosos que participen en el 15N".

El pasado 9 de noviembre, un grupo de 15 sacerdotes católicos firmó una carta en la que reclamaba que la Policía no golpeara a su propio pueblo. "No queremos que se vuelva a derramar sangre", ni "volver a escuchar disparos'', añadían, "ese no es el camino que nos llevará a la Cuba que necesitamos y que todos deseamos".

"Ni amnistía, ni indulgencia. No habrá mano blanda con sacerdotes o religiosos que participen en el 15N"

La misiva, dirigida a la Policía Nacional Revolucionaria, a la Seguridad del Estado y a "todos aquellos que en estos días han sido convocados para reprimir la marcha ciudadana del 15 de noviembre", exhortaba a huir de la violencia. "No golpees a los manifestantes porque tanto ustedes como ellos viven entre tanta escasez y miseria".

"Cuando se escriba lo que sucedió el 15 de noviembre, sólo habrá dos alternativas: hablar de aquellos que fueron convocados a golpear y reprimir pero decidieron proteger y cuidar a sus compatriotas; o se cuente cómo golpeaste a tu hermano y cómo reprimiste a aquel que estaba reclamando lo que otros muchos añoran", decía el texto.

Apenas dos días después, la curia se sumaba de forma más suave a la petición. "Todo cubano debería poder expresar y compartir libremente y con respeto, sus opiniones personales, su pensamiento o sus convicciones, incluso cuando disienta de la mayoría", expresó la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, que habló del "aumento de un clima de tensión y confrontación que no es saludable ni beneficia a nadie".

La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (Concur) se pronunció en el mismo sentido.

