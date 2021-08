"Anoche fallecieron 36 pacientes en el hospital de Cienfuegos", lamenta un médico

"El hospital de Cienfuegos sigue con déficit de oxígeno. Lo de los helicópteros del Noticiero Estelar de Televisión Cubana es algo simbólico para la necesidad que hay", asegura a este diario un médico de la provincia, que ha sustituido a Ciego de Ávila como líder en tasa de positividad al covid en la Isla.

"En estos días han fallecido 32, 34 pacientes. Anoche fallecieron 36 pacientes, de los cuales solamente 4 tenían PCR positivo en el momento de la muerte. Son los únicos registrados como muertos por coronavirus, pero en realidad los otros 32 eran pacientes post-covid, por lo cual no los cuentan", sostiene la fuente.

El doctor añade que en la provincia se producen, generalmente, una o dos muertes de mujeres embarazadas al año, pero en los últimos cuatro días se ha producido un fallecimiento diario. "Eso da una idea de la crisis que estamos viviendo", explica, a la vez que reprocha al Gobierno que intente aparentar tener todo bajo control, complicando que llegue ayuda humanitaria.

El diario denuncia que faltan pruebas diagnósticas, se acumulan las PCR sin resultados, hay un mal manejo de los casos en atención primaria según su riesgo y que terminan graves en los hospitales por la falta de rastreo

Sin embargo, la prensa provincial sigue moviendo ficha. Si hace unos días el diario de Ciego de Ávila confirmaba la falta de oxígeno y precaria situación en la zona, esta vez es 5 de Septiembre, periódico cienfueguero oficial, el que habla de un "escenario sin precedentes" en un artículo titulado Covid-19 en Cienfuegos: la verdad sobre la mesa.

El diario denuncia que faltan pruebas diagnósticas, se acumulan las PCR sin resultados, hay un mal manejo de los casos en atención primaria según su riesgo y que terminan graves en los hospitales por la falta de rastreo. A esto se suma la falta de oxígeno medicinal -a pesar de la incorporación de las Fuerzas Armadas y de Rusia a la producción- y la escasez de medicamentos o materiales sanitarios.

A todo esto se suma, añade el diario, que lo prometido por el Gobierno no siempre llega. "Debo decirles que hay problemas con la comida, que en no pocos casos se ha dado el desayuno a deshora y el almuerzo sale en la tarde. También pasa que después del egreso las personas deben esperar hasta tres y cuatro horas por el transporte (...)", denuncia un ciudadano.

5 de Septiembre aborda también uno de los problemas más graves, la falta de personal sanitario. Según el diario, de los 701 médicos de la provincia, se encuentran trabajando 446. La mayoría de los ausentes están al cuidado de hijos y familiares, pero muchos otros han dado positivo en covid-19.

"Hay reportes de baja cobertura médica en centros de aislamientos, ello incide en la calidad de la atención a los pacientes y representa una sobrecarga para el personal asistencial que labora en esos espacios (...) En una visita al preuniversitario vocacional Carlos Roloff, de Cumanayagua, había 250 personas ingresadas y solo había dos médicos para asistir a ese universo", detalla Félix Duarte Ortega, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Las "autoridades políticas de Cienfuegos reconocieron el esfuerzo de quienes asisten en hospitales y centros de aislamientos, en consultorios y policlínicos. Esos que no se rinden a pesar de las mil y una dificultades que hoy habitan puertas adentro"

El diario asegura que las "autoridades políticas de Cienfuegos reconocieron el esfuerzo de quienes asisten en hospitales y centros de aislamientos, en consultorios y policlínicos. Esos que no se rinden a pesar de las mil y una dificultades que hoy habitan puertas adentro". La estrategia forma parte de la dinámica oficialista de los últimos días, que trata de suavizar el conflicto creado por el primer ministro Manuel Marrero cuando responsabilizó a los médicos, concretamente de Cienfuegos, de las violaciones de protocolos que propician la propagación del covid-19.

La rebelión de los médicos ha crecido desde ese día tanto entre los habituales críticos con el régimen como en quienes creen en él pero asisten atónitos al espectáculo de ser culpabilizados de la gestión de la enfermedad cuando han de bregar en primera línea contra ella desprovistos de recursos y en un marco de medicina de guerra.

"El personal médico existe y está muy sacrificado, lo que no existe son los medios. Muchos creemos que nos están sometiendo a un genocidio. Mientras el pueblo muere ellos están vigilando a los médicos para ver qué dicen, si están a favor o no de la revolución", denuncia el médico de Cienfuegos.

El presidente Miguel Díaz-Canel lleva tres días tuiteando loas al personal de la Salud en un intento de redirigir la situación. El domingo, cuando el clamor de los sanitarios se extendía por las redes pidiendo la dimisión de Marrero, dijo, con poca fortuna: "Hoy son más visibles los bandos en que vamos por la vida, según Martí: de un lado los que aman y fundan. Del otro los que odian y destruyen. Los primeros no mienten ni calumnian ni difaman, no odian. Están salvando vidas. Los otros no pueden con esa luz".

Un día después, rectificó el mensaje divisorio con otro que solo tenía tono positivo: "Lo que más hemos comprobado en este tiempo es el patriotismo de nuestra gente, del personal de Salud, los científicos, de todos los involucrados en la operación milimétrica del oxígeno, personas que están trabajando a tiempo completo en situaciones complejas. ¡Gracias a todos!". Ese mismo día, la prensa oficial reivindicó a los médicos con un texto titulado Al pie del paciente, el héroe que no le sirve a campañas enemigas, que volvía a separar a los afines de los críticos.

La campaña continuaba, llevando una imagen en portada con rostros de médicos y enfermeros en el texto titulado 'Pensemos en ellos y cuidémonos'

Ayer martes, la campaña continuaba, llevando una imagen en portada con rostros de médicos y enfermeros en el texto titulado Pensemos en ellos y cuidémonos. "La gratitud a la proeza titánica que asumen nuestros trabajadores de la Salud en esta batalla contra la covid-19 necesita también, ahora más que nunca, de nuestra responsabilidad", dice el diario oficial, en esta ocasión, cuidándose de aludir a los 'rebeldes'.

Ernesto Haber Santos, médico en el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba, ha rechazado a través de Facebook esta campaña gubernamental -Ponle corazón- con miras a ganarse de nuevo el favor de sus trabajadores estrella durante décadas. "Trabajamos con lo poco que tenemos y lo más duro que podemos. Cansados, dejando nuestra familia y poniéndola en riesgo. Pero no se está dispuesto a asumir públicamente la realidad, es mejor buscar un culpable, y por lo que veo cualquiera vale. Corazón nos sobra, lo estamos dejando en el terreno, y al paso que vamos lo tendremos que seguir dejando hasta quién sabe cuándo", dijo.

El doctor pide al Gobierno que acepte que la situación ha llegado al límite y que acepte ayuda. "El covid-19 nos superó, superó a Estados Unidos, a España y a la conchinchina", reclama el médico, que pide a las autoridades que rectifiquen y reconozcan la excelencia de sus sanitarios o, por el contrario, digan si se está graduando a personas poco capacitadas y "el orgullo de nuestra potencia médica es una falsa ilusión".

