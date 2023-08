Antiguo campeón cubano de judo, 'desertor' y organizador del polémico Santa María Music Fest

El empresario cubanoamericano Boris Arencibia, organizador del polémico Santa Maria Music Fest, explicó este domingo que había impulsado el evento para demostrar que los emigrados en EE UU pueden aportar más al bienestar económico de la Isla "que un italiano, un francés o un español, que están hace más de 60 años liderando el turismo en Cuba".

Durante el festival, al que asistieron varios artistas internacionales, no pudo cantar el reguetonero cubano Lenier Mesa, a pesar de que estaba presente en cayo Santa María, una ausencia del escenario que el rapero Tekashi 6ix9ine atribuyó a "razones" que no quiso aclarar.

Durante una transmisión directa, Arencibia –antiguo campeón de judo de la Isla y "fugado" durante una competencia en Puerto Rico en 1993– ofreció detalles sobre la organización del festival que, según contó, pretendía hacerse inicialmente en La Habana, pero por razones que no especificó se trasladó a la Cayería Norte de Villa Clara.

El desarrollo del evento, a pesar de que tenía como objetivo "unir más" a los cubanos que viven dentro y fuera de la Isla, no estuvo libre de trabas, lamentó. El empresario denunció que ha recibido "críticas y ofensas" por llevar adelante el proyecto con la ayuda de artistas como Tito el Bambino –"que a pesar de toda la presión colaboró con el evento"– y Tekashi, quien, señaló, ofreció su colaboración gratuitamente.

El empresario afirmó que respetaba a todos los cubanos, donde quiera que residan, incluyendo a mujeres, niños y "los que están presos"

"Mi mensaje personal, que quiero que todos conozcan, es demostrarle a todos los cubanos (...) que podemos encontrar la posibilidad de hacer lo que sabemos en nuestro propio país", dijo Arencibia, quien llamó a otros emigrados a "aportar su granito de arena". "No es un mensaje político, es un mensaje de unión", resumió.

El empresario afirmó que respetaba a todos los cubanos, donde quiera que residan, incluyendo a mujeres, niños y "los que están presos", una posible alusión a los encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). Añadió que la intención del festival era beneficiar al pueblo con "cosas grandes", aunque no se refirió a los altos precios para acceder al evento ni a las múltiples dificultades que los residentes en la Isla atravesaron por la mala organización del evento.

Arencibia, natural de Pinar del Río, fue siete veces campeón de judo en la Isla. Luego de escaparse durante un evento en San Juan, logró reanudar su carrera como deportista en Estados Unidos. Años después abrió la discoteca Liquid, en Puerto Rico –en la cual llegaron a presentarse artistas como Calle 13, Wisin y Yandel y Daddy Yankee– y fundó Caribbean Promotions, una agencia de representación de boxeadores exiliados como los cubanos Guillermo Rigondeaux, Yudel Johnson, Yordanis Despaigne y Yuniel Dorticós, varios de ellos medallistas olímpicos.

La ausencia de Lenier Mesa en el escenario fue otro de los motivos de quejas. Tras conocer su llegada, varios medios independientes especularon sobre la posibilidad de que el artista se presentaría en el escenario junto a Tekashi, con quien grabó un video el pasado marzo.

En una conversación por WhatsApp con el presentador cubanoamericano Alex Otaola, Mesa confirmó su estancia en la Isla durante un día

El público, que interpretó la no participación de Mesa en el concierto como una medida gubernamental por la postura crítica del cantante, abucheó el anuncio de Tekashi sobre la ausencia del cubano en señal de disgusto. Tito el Bambino también mencionó al cubano y pidió un aplauso para él.

Luego del 11J, Mesa grabó S.O.S Cuba, un video musical en el que mostraba imágenes de la represión del Gobierno contra los manifestantes, y declaró que no volvería a Cuba hasta que su público en la Isla no tuviera "comida en el refrigerador".

En una conversación por WhatsApp con el presentador cubanoamericano Alex Otaola, Mesa confirmó su estancia en la Isla durante un día. Sin embargo, negó cualquier relación con el festival. "Vine por un día, aproveché y vine con 6ix9ine para ver a mi abuelo, que le dio 'una cosa en la cara', pero me voy mañana. Yo no voy a ningún festival a nada, ni le pedí permiso a nadie, vine y ya y me dejaron entrar", escribió el artista.

A pesar de estas aclaraciones de Mesa, el comisionado del Distrito 3 de Miami, Joe Carrollo, informó este lunes a Otaola de que el cantante sería excluido de varias presentaciones que tendrán lugar en la Pequeña Habana este septiembre, como respuesta por su asistencia al festival.

Desde la publicación de los primeros carteles promocionales, el Santa Maria Music Fest ha estado rodeado de polémica por tratarse de un intento desesperado del Gobierno por atraer turismo a la Isla. No obstante, una gran cantidad de cubanos entregaron cuantiosas sumas de dinero para asistir al evento que terminó por sobrevender las habitaciones y dejó sin poder entrar a los conciertos a decenas de personas. Los afectados no tardaron en realizar transmisiones directas en redes sociales denunciando la situación.

Por su parte, el portal oficial del festival no se dio por enterado de estas críticas y celebró un "éxito" tras otro, como la invitación –con todos los gastos pagos–, por parte de Tekashi 6ix9ine, de unos 200 estudiantes de la Escuela Nacional de Arte, de La Habana. El evento incluso fue transmitido por la plataforma televisiva Naicom para que residentes de Estados Unidos pudieran verlo.

