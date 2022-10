En un colegio de Antilla se impuso el no al Código de las Familias cubano después de varios conteos

La organización Observadores de Derechos Electorales (ODE) ha hecho público un informe que recoge las "irregularidades" producidas durante el referendo del pasado 25 de septiembre en Cuba, que se saldó con la aprobación del Código de las Familias.

La plataforma independiente asegura haber desplegado a 45 observadores en 35 colegios en La Habana, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Holguín, Granma y Pinar del Río, que reportaron diversas "incidencias".

Por ejemplo, señalan el caso de un colegio en el municipio de Antilla (Holguín), donde el recuento de votos se realizó varias veces y se prolongó hasta tarde porque "en cada conteo ganaba el no" y, entonces, se ordenaba a la mesa "que volvieran a contar". "Finalmente se impuso el no", concede el documento, "aunque no se dio información sobre la cantidad de votos nulos y en blanco".

"Ante la falta de participación se registró que autoridades electorales acompañadas de los pioneros salían a las calles a buscar a los electores para que votaran"

La organización resalta la falta de información de los escrutinios: "No se publicó la boleta en las afueras de los colegios electorales con la suma de los votos sí, no, nulos o en blanco". Las autoridades tampoco dieron explicaciones de que hubiera boletas sobrantes.

En cuanto a la abstención –la más alta de todos los procesos electorales en Cuba desde 1958– la organización corrobora que "se observó poca afluencia de votantes". Y asevera: "Ante la falta de participación se registró que autoridades electorales acompañadas de los pioneros salían a las calles a buscar a los electores para que votaran".

ODE también asegura que en la mayoría de los centros vigilados no estaba visible el padrón electoral, con lo que "no se podía corroborar que este coincidiera con el listado de electores que tenían las autoridades de mesa".

Esto provocó que hubiera electores que no sabían su lugar de votación. Varios de ellos, dice el texto, "comunicaron que no recibieron la citación escrita para saber en dónde iban a votar".

"Las autoridades no informaron cómo iban a cotejar las listas de electores de todos los centros de votación a nivel nacional para garantizar el principio de un elector-un voto"

Además, denuncian, en distintos colegios se incluyeron, durante la misma jornada del plebiscito, a electores que no estaban registrados en el padrón correspondiente.

El informe dedica suspicacias a los "colegios especiales", centros habilitados en terminales de ómnibus, hospitales u otros lugares de tránsito de personas, "que no cuentan con un padrón, sino que están ideados para que cualquier persona pueda votar". Sobre ellos, dicen, "las autoridades no informaron cómo iban a cotejar las listas de electores de todos los centros de votación a nivel nacional para garantizar el principio de un elector-un voto".

A una de las "observadoras" enviadas por la organización, Zuleydis Lisbeth Pérez Velázquez, la Seguridad del Estado le impidió la entrada a un colegio electoral de Holguín, recoge también el documento. De igual manera, las autoridades negaron la "observación" en varios colegios de La Habana, haciéndoles saber a los activistas que "ellos tenían sus propios observadores comprometidos con la Revolución".

