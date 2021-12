Arrestada al salir de su casa Bárbara Farrat, madre del joven de 17 años encarcelado por el 11J

Bárbara Farrat, madre del joven de 17 años Jonathan Torres Farrat, detenido tras las protestas del 11 de julio (11J), fue arrestada cuando intentaba salir de su casa este viernes en la mañana. "Ella bajó a la esquina a buscar cigarros y la patrulla que estaba al doblar se la llevó", denunció a 14ymedio la novia de Torres Farrat, Daimy Morales Moré.

Morales explicó que el esposo de Farrat, Orlando Ramírez, salió a tener noticias pero dice que los oficiales no le dieron razones del arresto. "Orlandito bajó corriendo a preguntar y le dijeron que iban con ella para la unidad de policía de Aguilera. Ya él fue allí a preguntar pero no le quisieron dar ninguna información", agregó.

Bárbara Farrat vive con su familia en la Calzada de Diez de Octubre y desde que su hijo fue detenido el pasado 13 de agosto, ha sido incansable en la lucha por lograr su libertad y también la de los otros encarcelados por el 11J.

Esta mañana, su vivienda se encontraba rodeada de un operativo policial, aseguró la familia. En varias oportunidades agentes de la Seguridad del Estado han amenazado a Farrat con procesarla por sedición si continúa publicando en redes sociales sobre la situación de su hijo.

Minutos después de salir de la estación de policía, Orlando Ramírez contó a este diario que "en la misma entrada" de la estación de Aguilera pudo ver el momento en que una patrulla se llevaba a Farrat a otro lugar. "Intentó decirme algo pero los cristales estaban hacia arriba, la patrulla estaba escoltada por un capitán de la Seguridad del Estado que iba en su moto. En la unidad me dijeron que ella no estuvo ahí nunca", puntualizó.

Ramírez cuenta, también, que un oficial de la Seguridad del Estado estuvo desde temprano en su moto vigilando en la esquina de la casa. "Muchas madres en algunos grupos de WhatsApp estaban diciendo que irían a reunirse hoy en la tarde en las iglesias a orar por sus hijos y por esta Navidad que van a pasar lejos de ellos".

Precisó que "eso no es un delito", aunque denunció que "lo que pasa es que en esos mismos grupos hay madres que están pasando información a la Seguridad del Estado porque esa convocatoria era entre ellas y no tenía por qué salir a la luz pública, pero salió. Tal vez, pensaron que dando información van a salvar a sus hijos sin saber que los están hundiendo más y poniendo a sufrir a más familias".

"Este país me ha dado tanto, pero tanto dolor, que ya esto no es solo por mi hijo ni por los menores presos, esto es por todas las injusticias que se están haciendo en este país, que yo prometí que las iba a denunciar", aseguró recientemente Farrat en una transmisión en vivo en su perfil de Facebook. En esa oportunidad la acompañaron otros miembros de tres familias que, de igual manera, tienen encarcelado a un pariente cercano por manifestarse el 11 de julio.

"Por cada crueldad que le hagan a mi hijo yo voy a seguir denunciado. No me voy a callar. Aunque logre liberar a mi hijo, por cada persona que esté presa por el 11J voy a seguir denunciando", afirmó Farrat en ese momento. "Les suplico unirnos como madres. Ahora viene el 24 y el 31 [de diciembre], y ninguna madre necesita pasar estas fechas lejos de sus familiares".

Una de las que también exigió en esa oportunidad la libertad de su hijo fue María Celia Aguilera, madre del detenido Luis Armando Cruz Aguilera, al que la Fiscalía está pidiendo una condena de 18 años de privación de libertad.

"Yo quiero justicia y voy a seguir pidiendo justicia", expresó, por su lado, Maria Luisa Fleitas Bravo, residente en Arroyo Naranjo y madre del detenido del 11J Rolando Vazquez Fleitas, actualmente en la prisión de Valle Grande. "Me le están pidiendo 20 años a mi hijo, yo no mandé este video al principio porque estaba esperando pero ya me le están pidiendo 20 años como si fuera un asesino, como si fuera un violador", denunció Fleitas en una grabación que circula en redes sociales.

Bárbara Farrat también ha denunciado otras amenazas que ha recibido de la Seguridad del Estado tras entregar la carta dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en la que ella y un centenar de familiares piden la inmediata liberación de los detenidos por las protestas del 11 de julio y de todos los presos políticos. Reunieron más de 150 firmas y Farrat y su esposo la entregaron esta semana en las oficinas de Atención a la Población del Consejo de Estado.

