Familiares de presos del 11J escriben a Díaz-Canel para pedir "amnistía, indulto o sobreseimiento"

Familiares de varios presos políticos encarcelados tras las protestas del pasado 11 de julio en Cuba dirigieron una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel para pedirle la libertad de todos los que participaron en esa manifestación. El documento, al que 14ymedio tuvo acceso, fue entregado este lunes en la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado y recoge más de 150 firmas, incluidas la de un grupo de amigos que apoyan a los detenidos.

Bárbara Farrat Guillén, madre del joven de 17 años Jonathan Torres Farrat, fue la promotora de la iniciativa junto a su esposo Orlando Ramírez. En la carta, se solicita una amnistía, indulto o sobreseimiento a los cientos de presos políticos del 11J y reclaman a Díaz-Canel "un gesto de altura" que ponga fin al sufrimiento de las familias al estar separados de sus seres queridos.

"Son nuestros hijos e hijas, nuestros padres y madres, nuestros hermanos y hermanas, nuestros esposos y esposas, nuestros compañeros o compañeras. Nuestros niños y niñas. Estos últimos ante todo que, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, firmada y ratificada por Cuba, no deberían haber estado nunca presos o deberían estar ya en sus hogares. Y merecen estar con nosotras, compartiendo con nuestras familias, todas humildes, luchadoras y trabajadoras", señalan.

Consideran que las peticiones fiscales "son desproporcionadas" y creen que si sus familiares fueran condenados se estaría cometiendo una injusticia. Además, creen que tanto el sistema judicial como el Gobierno cubanos "deben hacer un alto y reflexionar en que un daño, cualquiera sea, no se repara con una injusticia" y que "el ejercicio de los derechos constitucionales no es un delito".

En su texto los familiares recuerdan que el joven Diubis Laurencio Tejeda falleció al calor de las protestas, muerto de un balazo por la espalda el 12 de julio a manos de la Policía pero insisten en advertir que "ningún policía resultó muerto, ningún funcionario tuvo que ser hospitalizado y muy pocas propiedades, teniendo en cuenta la magnitud de las protestas, sufrieron daños definitivos".

A continuación destacan que a los detenidos "les piden condenas de entre uno y 27 años por supuestos delitos de incitación a delinquir, atentado, resistencia, sabotaje, desorden público, daños a la propiedad y por el fuerte delito de sedición que, tenemos entendido, se aplica fundamentalmente en tiempos de guerra".

Este martes, según denunció Farrat a este diario, el oficial de la Seguridad del Estado que la acosa desde hace semanas y que se identifica como Rober, la llamó por teléfono para amenazarla con procesarla por sedición si ella "seguía publicando en las redes sociales" o "seguía incitando a las familias a salir".

Además, le dijo que se le podrían sumar otros cargos a su hijo. "Me recalcó muchas veces que no me reuniera más con ninguna madre y que no las incitara a unirnos porque todas mis acciones iban a tener repercusión en el niño", agregó Farrat.

La plataforma Justicia 11J y el centro de información legal Cubalex recogen una cifra de 1.314 detenidos por el 11J de los que al menos 696 continúan en centros penitenciarios mientras que 570 han sido ya excarceladas y otros se encuentran a la espera de juicio bajo una medida cautelar de prisión domiciliaria o libertad bajo fianza.

