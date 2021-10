La Fiscalía cubana pide penas de 6 a 12 años para los manifestantes de San Antonio

Un total de 17 personas están siendo juzgadas esta semana por su participación en la manifestación pacífica del pasado 11 de julio en San Antonio de los Baños, Artemisa, la que prendió la mecha del resto de protestas en el país aquel domingo.

Para ellos pide la Fiscalía entre 6 y 12 años de cárcel, por delitos como "desacato", "atentado", "instigación a delinquir" y "desórdenes públicos". A Yoan de la Cruz, el joven que transmitió en directo la marcha, podrían condenarlo a 8 años de prisión, igual que a Adrián Rodríguez Morera.

De la Cruz, Yunier Claro la Guardia y Julián Manuel Mazola Beltrán son señalados como los que animaron a los "aglomerados" a denigrar a Miguel Díaz-Canel, a Raúl Castro y a la Policía como institución, así como al orden económico social del país "con la intención de crear el caos en el territorio", dice el documento oficial.

Para Mazola Beltrán piden 10 años, igual que para Carlos Manuel Pupo Rodríguez. Las más elevadas sanciones, 12 años, son para Rolando Yusef Pérez Morera y para Joel Díaz Hernández.

La Fiscalía Provincial de La Habana ha negado por tercera vez un cambio de medida cautelar para el adolescente Jonathan Torres Farrat, de 17 años

El resto de acusados son Carlos Manuel Pupo Rodríguez, Miguel Díaz Zaldívar, Osdany Antonio Ricardo Aguilar, Rolando López Rodríguez, Yordan Esteban Brook Amador, Miguel Díaz Sosa, Ariel Pérez Montesino, Omar Hernández Calzadilla, Denis Hernández Ramírez, Cristian Reyes Pérez, Adrián Rodríguez Morera y Jany Millo Espinosa.

Las penas que solicita la Fiscalía parece estar convirtiéndose en la norma para aquellos casos que aún quedan sin juzgar. Decenas de manifestantes que fueron procesados de forma sumaria durante el verano recibieron multas y penas menores.

En sus conclusiones provisionales, los acusadores explican que aunque muchos de los 500 ciudadanos que se concentraron el 11J en el parque de la iglesia de San Antonio de los Balo pedían el fin de los cortes eléctricos y protestaban por la escasez de medicamentos, otros perseguían "subvertir el orden constitucional", entre los que se encuentran los 17 acusados.

Por otra parte, la Fiscalía Provincial de La Habana ha negado por tercera vez un cambio de medida cautelar para el adolescente Jonathan Torres Farrat, en prisión preventiva por haber participado en el 11J.

El joven, que cumplió 17 años aquel mismo domingo de julio y es asmático además de padecer del corazón, no fue arrestado enseguida, sino un mes después, el 13 de agosto, al ser identificado en dos videos requisados por la Policía.

"No les impugnen más cosas que ellos no hicieron", explica con desparpajo. "Todo fue pacífico, señores, todo"

En ellos, declaró su madre, Bárbara Farrat, a Radio y Televisión Martí, se observa a su hijo con un palo y en el otro, que recoge una piedra y la lanza. Por ello, acusan al joven de "atentado", "desórdenes públicos" y "propagación de epidemia", pero hasta el momento, no han entregado ni al joven ni a su familia la petición fiscal.

"Me alertaron que ya el juicio está cerca, por tanto, es que lo van a enjuiciar", aventuró Farrat al mismo medio.

En Cuba, la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad. Para las personas de más de 16 años, y menos de 18, los límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad, y con respecto a las de 18 a 20, hasta en un tercio.

Una decena de menores fueron detenidos tras el 11 de julio, pese a que el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, aseguró que no había presos de esas edades en las cárceles cubanas.

En redes sociales se hizo viral estos días otra menor, la hija del detenido Nadir Martín Perdomo, arrestado junto a su hermano, Jorge Martín Perdomo, en San José de las Lajas, al publicar un video en el que pide la libertad de su padre y de su tío.

"Mi padre y mi tío caminaron pacíficamente por las calles, del mismo modo que lo hicieron cientos de cubanos", dice en la transmisión la niña de tan solo 11 años, quien rompe a llorar cuando dice que extraña a su padre. "Pido que haya justicia, pero la justicia verdadera, no mentiras", reclama. "No les impugnen más cosas que ellos no hicieron", explica con desparpajo. "Todo fue pacífico, señores, todo, porque ellos son hombres de bien, hombres con principios, educados, honestos, hombres buenos".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.